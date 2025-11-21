Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о безопасности в осенне-зимний период

Мокрый снег и дождь, туман, гололедица и ранние сумерки – Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мокрый снег и дождь, туман, гололедица и ранние сумерки – Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обеспечения безопасности пешеходов сотрудники ДПС ежедневно проводят комплекс мероприятий. Применяются различные формы контроля, задействованы ресурсы Республиканской системы мониторинга.
Олег Корогвич, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Пешеходам следует быть особенно внимательными при пересечении проезжей части. Делать это необходимо по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток, а также при ухудшении видимости из-за погодных условий, пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, чтобы водители могли вовремя заметить их и имели возможность предоставить им преимущество.
Для обеспечения безопасности пешеходов сотрудниками столичной Госавтоинспекции ежедневно проводится комплекс мероприятий с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля, а также применением ресурсов Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Обращаем внимание, что нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством.
Нарушение требований правил дорожного движения может стать причиной ДТП. Госавтоинспекция акцентирует: здоровьем и жизнью при этом рискуют и водители, и пешеходы.