Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о безопасности в осенне-зимний период

Мокрый снег и дождь, туман, гололедица и ранние сумерки – Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Корогвич, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пешеходам следует быть особенно внимательными при пересечении проезжей части. Делать это необходимо по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток, а также при ухудшении видимости из-за погодных условий, пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, чтобы водители могли вовремя заметить их и имели возможность предоставить им преимущество.

Для обеспечения безопасности пешеходов сотрудниками столичной Госавтоинспекции ежедневно проводится комплекс мероприятий с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля, а также применением ресурсов Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Обращаем внимание, что нарушение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством.

Нарушение требований правил дорожного движения может стать причиной ДТП. Госавтоинспекция акцентирует: здоровьем и жизнью при этом рискуют и водители, и пешеходы.