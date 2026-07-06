Электронная очередь для абитуриентов начинает работу в Беларуси

Начинает работу сервис «Электронная очередь для подачи документов в приемную комиссию». Уже 6 июля абитуриенты смогут заранее выбрать и забронировать дату и время визита в университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок действий такой: авторизоваться в личном кабинете РИКЗ, указать вуз, специальность и форму обучения, заказать талон и получить его в PDF-формате и в SMS. Выпускники 2026 года войдут по ID-номеру паспорта, выпускники 2025 года – по серии и номеру латиницей. Если после сдачи испытаний паспорт менялся, необходимо заранее переоформить сертификаты в РИКЗ. Количество талонов ограничено, бронь можно аннулировать и оформить новую. Важный момент – подтверждение приходит только с официального адреса rikc.by и не содержит ссылок.