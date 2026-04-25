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«Пьяному и бесправному не место на дороге!» ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД

25 апреля 2026 11:44
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«Пьяному и бесправному не место на дороге!» С приходом тепла в столице стало больше автомобилей. Выехали так называемые «подснежники». Водители, которые зимой предпочитают общественный транспорт. Вместе с интенсивностью движения растет и риск аварийности, а потому сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением ПДД. 

В ходе рейдов под особым прицелом нетрезвые водители и бесправники. Проверки проходят во всех районах Минска. Главная задача таких мероприятий – повышение уровня безопасности движения и поддержание спокойствия в столице. Во время очередного рейда сотрудники Советского и Партизанского районов контролировали физическое состояние водителей, пресекали грубые нарушения ПДД. В поле зрения инспекторов также пешеходы и велосипедисты, которые нередко являются угрозой безопасности в пути.

«Пьяному и бесправному не место на дороге!» ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД-2

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За нарушение ПДД пешеходам, находящихся в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин. А в случае, если данное нарушение повлекло создание аварийной обстановки, от 3 до 8 базовых величин. 

Подробности в видео

# ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # ГАИ

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