Александр Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана с днем рождения. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваше имя по праву занимает особое место в истории современного Казахстана. Благодаря Вашим стратегическому видению, политической мудрости и многолетнему созидательному труду заложены прочные основы развития страны и ее поступательного движения вперед. Зародившиеся при Вашем непосредственном участии традиции доверия и конструктивного сотрудничества продолжают служить надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении родных и близких.