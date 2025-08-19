ГАИ: в Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси

Столичная ГАИ усилила контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание – пресечению самых распространенных нарушений среди водителей. Это управление автомобилем в состоянии опьянения, вождение без прав, превышение скорости, использование неисправного транспорта, а также несоблюдение условий безопасной перевозки пассажиров.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Столичной Госавтоинспекцией во взаимодействии с Транспортной инспекцией и налоговыми органами будут организованы масштабные рейды. Дополнительно планируется усилить контроль за деятельностью иностранных водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.