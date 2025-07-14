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ГАИ проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением

14 июля 2025 08:20
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По статистике, значительное количество ДТП с участием мотоциклистов происходит, когда водитель встречного автомобиля не замечает мотоцикл или неправильно оценивает время для маневра. Поэтому автомобилистам важно проявлять особую внимательность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для повышения уровня безопасности ГАИ регулярно проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением.

ГАИ проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением-2

Татьяна Соколинская, ВРИОД начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: 
Внимание сотрудников столичной Госавтоинспекции обращено на соблюдение водителями мотоциклов и мопедов требований правил дорожного движения, нарушения которых зачастую приводят к ДТП с тяжкими последствиями. Дополнительно инспекторы проводят информационно-разъяснительную работу с водителями иных транспортных средств, в ходе которой напоминают им о том, что с учетом отличия автомобилей от мотоциклов по габаритным характеристикам последние могут быть менее заметны на дороге, из-за чего при совершении маневров необходимо проявлять повышенную осторожность. 

ГАИ рекомендует мотовладельцам использовать ближний свет фар, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения, соблюдать скоростной режим, хорошо экипироваться и избегать выполнения рискованных трюков.

# ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # Правила дорожного движения

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