ГАИ проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением

По статистике, значительное количество ДТП с участием мотоциклистов происходит, когда водитель встречного автомобиля не замечает мотоцикл или неправильно оценивает время для маневра. Поэтому автомобилистам важно проявлять особую внимательность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для повышения уровня безопасности ГАИ регулярно проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением.