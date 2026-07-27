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Новости по тегу #Фото

Память о предках – наш культурный код. Рассказываем, как сохранить историю своей семьи
27 июля 2026 14:32

Память о предках – наш культурный код. Рассказываем, как сохранить историю своей семьи

Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске
20 октября 2025 06:48

Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске

Ко Дню Минска МТС презентовала альбом известного фотографа Вадима Качана – показываем
12 сентября 2025 17:11

Ко Дню Минска МТС презентовала альбом известного фотографа Вадима Качана – показываем

Заменит ли ИИ творческую работу фотографа? Мнение эксперта
19 августа 2025 10:20

Заменит ли ИИ творческую работу фотографа? Мнение эксперта

Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями
30 декабря 2024 10:45

Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске
13 июля 2023 12:34

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop
31 марта 2021 11:00

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop

Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним
31 марта 2021 08:39

Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения
16 марта 2021 15:09

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя
30 сентября 2020 11:28

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа
02 июня 2020 08:55

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа

Фотохудожница из Барановичей стала призёркой престижного международного конкурса
23 января 2019 11:58

Фотохудожница из Барановичей стала призёркой престижного международного конкурса