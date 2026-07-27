Новости по тегу #Фото

Специалисты сегодня часами сидят в архивах и разгадывают семейные тайны, словно настоящие детективы. Знать и помнить свои корни важно во все времена.
Презентация экспозиции – результат республиканского фоточелленджа, в котором приняли участие свыше 3 тысяч семей.
Многие снимки из архива Вадима Качана опубликованы впервые. Эти работы позволяют окунуться в атмосферу прошлого, по-новому взглянуть на знакомые места и увидеть, как менялись белорусские города и люди на протяжении десятилетий.
«Вся работа фотографа, как и у художника, как и у людей искусства, это маркетинг. Как он себя продаст – вот и все».
Первое место в нашем рейтинге лучших фотозон занимает волшебная локация на Витебской, 10.
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