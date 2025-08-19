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Заменит ли ИИ творческую работу фотографа? Мнение эксперта

19 августа 2025 10:20
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Остановить мгновение, уловить эмоцию, рассказать историю в одном кадре – это и есть магия фотографии. Но как превратить обыденность в настоящее искусство? Об этом нам рассказал гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Пугач, фотограф, член Белорусского общественного объединения фотографов.

Илья Нечаев, ведущий:
Андрей, расскажите, почему фотография? Как вы пришли в эту профессию? С чего все начиналось?

Заменит ли ИИ творческую работу фотографа? Мнение эксперта-2

Андрей Пугач, фотограф, член Белорусского общественного объединения фотографов:
Это было в детстве, у меня брат, разница в возрасте у нас очень большая. Именно подсматривая за его фотографиями еще в 70-80-х, я гордился им. Во-вторых, за ним бегали все, чтобы он сфотографировал. Мне хотелось дико, чтобы и за мной бегали. Мать купила первую «Смену», говорит: попробуй, пожалуйста, если у тебя получится, фотографируй.

Первые фотографии, которые я показал брату, он сказал, что это все плохо. Андрей, бери книги, бери журнал. Тогда у нас издавался журнал «Фотограф». Тогда при Советском Союзе реально много такого качественного материала было. Из детства зародилось мое желание фотографировать.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как за последние 10-15 лет изменилась та самая ценность фотографии, фотографа?

Андрей Пугач:
Вся работа фотографа, как и у художника, как и у людей искусства, это маркетинг. Как он себя продаст – вот и все. Ни более, ни менее.

Мы должны понимать, что вот это, созданное человеком, имеет душу. А сгенерированное искусственным интеллектом красиво, но бездушно.

Подробности в видео.

# Фото # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Фотография

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