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Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop

31 марта 2021 11:00
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Некоторые пользователи социальных сетей стали настоящими гуру Photoshop, но всегда есть те, кто заходит слишком далеко, сообщает Bored Panda. Вот несколько снимков, где люди явно переборщили с редактированием.   

Американец  мечтал о жемчужно-белых зубах, но после такого над ним начали подшучивать.  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-1

Фото: Bored Panda/ thelostdemon

А таким изгибам позавидует даже Ким Кардашьян. Как думаете, перебор?  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-4

Фото: Bored Panda/ slm81

А этот мужчина настолько удлинил и сузил свои ноги, что они стали кукольными.

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-7

Фото: Bored Panda/ NoCommunication5431

А это настоящая реклама в Китае, а не просто пост из социальной сети. Редакторы, видимо, плохо разбираются в пропорциях человеческого тела.  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-10

Фото: Bored Panda/ Intelligent_Badger_1

Здесь Photoshop заметит даже ребенок. И не кажется ли вам, что бокал ненастоящий?  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-13

Фото: Bored Panda/ psillyrose

Женщина отфотошопила свой бюст так, что ее голова стала меньше. А что случилось с ее глазами?  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-16

Фото: Bored Panda/Sarahbeara1789

Слишком высокий подъем, чтобы быть правдой.  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-19

Фото: Bored Panda/sicknessandpurgatory

И не важно, что его голова и шея меньше, чем бицепсы.  

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-22

Фото: Bored Panda

Кто-то сфотографировал китайскую знаменитость и показал, как она на самом деле выглядит без Photoshop.

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-25

Фото: Bored Panda/ DarleneAlderson1116  

Если присмотреться, то можно увидеть, что деревья на заднем фоне «поплыли». И спорь после такого, что здесь все настоящее.

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop-28

Фото: Bored Panda/ shljunki

А эти пользователи социальных сетей показали свои худшие фото. В некоторых случаях даже Photoshop бессилен смотрите здесь.  

# Фото # калейдоскоп # Фотофакт

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