Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop
Некоторые пользователи социальных сетей стали настоящими гуру Photoshop, но всегда есть те, кто заходит слишком далеко, сообщает Bored Panda. Вот несколько снимков, где люди явно переборщили с редактированием.
Американец мечтал о жемчужно-белых зубах, но после такого над ним начали подшучивать.
Фото: Bored Panda/ thelostdemon
А таким изгибам позавидует даже Ким Кардашьян. Как думаете, перебор?
А этот мужчина настолько удлинил и сузил свои ноги, что они стали кукольными.
Фото: Bored Panda/ NoCommunication5431
А это настоящая реклама в Китае, а не просто пост из социальной сети. Редакторы, видимо, плохо разбираются в пропорциях человеческого тела.
Фото: Bored Panda/ Intelligent_Badger_1
Здесь Photoshop заметит даже ребенок. И не кажется ли вам, что бокал ненастоящий?
Фото: Bored Panda/ psillyrose
Женщина отфотошопила свой бюст так, что ее голова стала меньше. А что случилось с ее глазами?
Фото: Bored Panda/Sarahbeara1789
Слишком высокий подъем, чтобы быть правдой.
Фото: Bored Panda/sicknessandpurgatory
И не важно, что его голова и шея меньше, чем бицепсы.
Кто-то сфотографировал китайскую знаменитость и показал, как она на самом деле выглядит без Photoshop.
Фото: Bored Panda/ DarleneAlderson1116
Если присмотреться, то можно увидеть, что деревья на заднем фоне «поплыли». И спорь после такого, что здесь все настоящее.
Фото: Bored Panda/ shljunki
А эти пользователи социальных сетей показали свои худшие фото. В некоторых случаях даже Photoshop бессилен – смотрите здесь.