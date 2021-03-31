Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop

Некоторые пользователи социальных сетей стали настоящими гуру Photoshop, но всегда есть те, кто заходит слишком далеко, сообщает Bored Panda. Вот несколько снимков, где люди явно переборщили с редактированием.

Американец мечтал о жемчужно-белых зубах, но после такого над ним начали подшучивать.