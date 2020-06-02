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Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа

02 июня 2020 08:55
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Если бы Ван Гог оказался в Беларуси, наверняка его полотна превратились бы в море из рапса и васильков. Летние пейзажи – самая прекрасная фотостудия. Остается только придумать свою историю и заглянуть в старые добрые сказки. Там, где маленький принц достает звезды и пускает в небо самолетики.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -1

Ирина Горюкина, фотограф:
Мы стараемся сделать так, чтобы вот этот маленький мир, в котором мы снимаемся, стал волшебным. «Маленький принц» – это тема надежды, это тема мечты. Хотя говорят, что это сказка для взрослых, она все равно наших детей чему-то научит. Детям самое интересное и увлекательное – включить их в игру, тогда все идет самим собой.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -4

Семейный фотоссет в полях – отличная идея. Желательно одеться в одном стиле и выбрать светлые однотонные наряды, они идеально гармонируют с небом, дарят ощущение легкости и радости.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -7

Заплетайте венки прямо в кадре и кружитесь в обнимку с букетом полевых цветов.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -10

Ирина Горюкина:
В рапсовом поле мы придумали историю об ангелах. И старайтесь сделать так, чтобы у вас были не просто фотографии, не просто селфи, а еще кусочек какого-то места.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -13

Нет ничего лучше каникул у бабушки со вкусом лесных ягод и молока. А если нет деревни, отправляйтесь в Озерцо. В Музее архитектуры и быта созданы все условия для колоритных портретов.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -16

На фоне избушек выбирайте бохо-шик. Кружевные платья, канотье и не забудьте захватить корзинку с яблоками.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -19

Ирина Горюкина:
Конечно, самая большая проблема для фотографа – это, как ни странно, солнце. Почему? Потому что все мы щуримся. Для того, чтобы этого не было, постарайтесь найти место, где на лицо не будет попадать вот этот солнечный свет и глаза будут открыты.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -22

В сезон свадеб особенно актуальны лав стори. Этностиль сделает такую фотосессию неповторимой и незабываемой. Вдохновляйтесь традициями, шепчите друг другу о любви и согревайте кадры.

Как сделать летние фотографии незабываемыми? Советы фотографа -25

А самое главное на фото и в жизни – оставайтесь собой – это залог успеха во всем.

# Фото # общество # Ирина Горюкина # Анастасия Макеева # Фотофакт # Фотография

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