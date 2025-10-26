«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Получается, «англичанка» снова гадит? Под «англичанкой» подразумеваю всех моих, мягко говоря, не всегда и не совсем профессионально чистоплотных западных коллег.

Игорь Позняк, ведущий: Небезызвестная Financial Times разродилась сенсацией еще 16 октября. Оказывается, Трамп несколько раз повышал голос во время саммита на Аляске, грозился его покинуть и отменил обед. Было это или не было аж два месяца назад, но сенсации подается внимание сразу после недавнего телефонного разговора Путина и Трампа, где лидеры и условились встретиться в Будапеште. Не раньше, не позже, а именно в этот день. Случайность? Не думаю.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат: Я бы сказал это следующим образом: не столько англичанка, сколько определенная группа людей, социальная группа, которая стала бенефициаром глобального мира, которая сумела сформировать за последние 60-70 лет огромные материальные и финансовые ресурсы, которая сейчас упускает бразды правления и делает все, чтобы альтернативные политические силы никогда не смогли прийти к власти.

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:

Где-то в MI6 поднимается телефонная трубка, звонит Financial Times, редакция британской газеты, и выдают: вы сегодня «мочите» Путина с Трампом на Аляске двухмесячной давности. А завтра, когда Зеленский приедет, вы говорите, что Трамп и на него орал.

И в той, и в другой ситуации Трамп очень плохой, злой, какой-то неадекватный человек, который не способен вести переговоры ни с Путиным, ни с Зеленским, и вообще он невменяемый, поэтому он нуждается в четких инструкциях со стороны европейских лидеров.

Конечно же, нужно позвонить всем, нужно поговорить в формате «коалиции желающих» кого бы то ни было и выдать Трампу некие нарративы, которые дальше должны быть привнесены в потенциальную встречу. Но это на момент, когда еще эта встреча обсуждалась.

Что они сделали? Они услышали: Трамп говорит о прекращении огня по линии боевого соприкосновения. Сразу маячки сработали. Все, мы хватаем за эту тему и «тащим» Трампа в то же болото, которое было в июне-июле, когда говорилось о гарантиях безопасности, о том, что никакие уступки со стороны Европы сделаны не будут. Россия просто должна в ситуации, когда она наступает, просто остановиться.

Они Трампа за язык поймали, и поэтому теперь ему приходится не отматывать назад, а вводить новые санкции, потому что «Томагавки» не дал. Получается, что в позиции слабого оказался, пришлось хотя бы что-то сделать с российскими нефтяными компаниями.