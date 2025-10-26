Прямой эфир

Cавиных: никогда не поверю, что Трамп – миротворец. Мир нужен только Беларуси и России

26 октября 2025 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства. 

Cавиных: никогда не поверю, что Трамп – миротворец. Мир нужен только Беларуси и России-2

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Во-первых, коллективного Запада нет. Коллективный Запад сейчас находится в конфликте внутриэлитном, которого не было, наверное, лет 200 – это первый вопрос. Второй вопрос – по сути дела, через управляемый хаос и через конфликт определенные группы пытаются сконцентрировать ресурсы. И им нужна война. 

Я никогда в жизни не поверю, что Трамп – миротворец, поскольку он, похоже, пытается начать определенную заварушку в Венесуэле. И если продолжить эту логику, то мне кажется, что самое главное для условных Соединенных Штатов Америки (условно это группа Трампа и олигархи, которые стоят за ним) сконцентрировать ресурсы для своих планов. Европа там абсолютно не входит.

У ЕС, у глобалистов, которые контролируют Европейский союз, есть только одна цель – война, чтобы пропетлять и сохранить как можно дольше свое политическое доминирование. Почему? Потому что если мир, не дай Бог, будет установлен для них, это будет значит, что придут опять к власти политики типа Орбана, Фицо, Марин Ле Пен, «Альтернативы для Германии», Сары Вагенкнехт. А это для них политическое забвение и гибель. Поэтому, по большому счету, мир нужен только Беларуси и России. И это вне всякого сомнения.

# Андрей Савиных # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Уверен, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится – американский учёный
26 октября 2025 19:26

Уверен, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится – американский учёный

«Мы не достигнем нужной цели» – Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
23 октября 2025 07:36

«Мы не достигнем нужной цели» – Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

Белорусская делегация во главе с Рыженковым прибыла с визитом в Алжир
22 октября 2025 10:35

Белорусская делегация во главе с Рыженковым прибыла с визитом в Алжир