Белый дом продолжает быть оптимистом в украинском вопросе – эксперт из США

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Марк Эпископос, научный сотрудник Евразийской программы Института Куинси (США):

Я думаю, Белый дом продолжает быть оптимистом про возможность урегулирования. Это, конечно, нелегкая работа, потому что мы имеем дело с войной, где обе стороны считают, что они могут получить лучшие условия, если сражения продолжатся.

Это очень нелегкая работа, но президент Трамп высоко мотивирован. Я думаю, что он понимает, что нет альтернативы. Есть один уровень, на котором этот двухсторонний конфликт между двумя восточноевропейскими странами – Россия и Украина.

Но есть и другой уровень, на котором это конфронтация между Россией и Западом. Первый уровень можно решить военными средствами. Второй уровень невозможно решить военными средствами, кроме как, если мы хотим Третью мировую войну, прямое столкновение между НАТО и Россией.

Игорь Позняк, ведущий:

Мы не хотим Третью мировую войну, мы об этом не раз говорили.