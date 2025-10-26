Уверен, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится – американский учёный
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
Игорь Позняк, ведущий:
Как вы восприняли по ту сторону Атлантики итоги встречи Дональда Трампа и Марка Рютте, где было заявлено о том, что встречи Путина и Трампа в Будапеште не будет. С пометкой «пока не будет».
Марк Эпископос, научный сотрудник Евразийской программы Института Куинси (США):
Сейчас это вопрос, который все спрашивают, и мы пытаемся понять, какими будут следующие шаги. Я думаю, что если мы говорим про идею, что президент Трамп и президент Путин на Аляске начали очень сложный процесс, чтобы понять, где могут быть рамки в урегулировании этого конфликта. И то, что они хотят теперь пойти на следующий этап и продолжать этот процесс, и это должен был быть Будапешт. Позиция президента Трампа, что он хочет конкретные результаты от этой встречи.
К сожалению, было заключение в Белом доме, что мы пока не там, что есть слишком широкое пространство между украинской и российской стороной. И нужно больше времени, чтобы понять, насколько обе стороны могут пойти на компромиссы.
Марк Эпископос:
Я так понимаю, что сейчас самая болезненная тема и одна из последних тем, которую пока не удалось перейти, – это территориальный вопрос. Были определенные понимания, это не договоренности, но понимания про вывод войск из остатков Донецка, которые ВСУ контролирует. Но позиция господина Зеленского, что это политически невозможно, это легально невозможно. Конституция ему не дает, и это дестабилизирует Украину.
И поэтому мы сейчас пытаемся понять, если есть путь вокруг этого, есть ли какие-то вещи, которые Россия может принять вместо этого. И это сложный вопрос. На него сейчас нет у меня ответа, потому что ответа нет в принципе. Это переговоры, которые в сию секунду в активной стадии. Я думаю, что это не конечная глава. И у меня есть высокая степень уверенности, что встреча состоится в Будапеште.
И то, что мы вводим санкции, сейчас слышали объявления, – это продолжение попытки президента Трампа использовать рычаги давления, которые есть, чтобы привести обе стороны ближе к договору.
США и Россия поняли: если дойдет до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер.