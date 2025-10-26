Уверен, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится – американский учёный

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства. Игорь Позняк, ведущий:

Как вы восприняли по ту сторону Атлантики итоги встречи Дональда Трампа и Марка Рютте, где было заявлено о том, что встречи Путина и Трампа в Будапеште не будет. С пометкой «пока не будет».

Марк Эпископос, научный сотрудник Евразийской программы Института Куинси (США):

Сейчас это вопрос, который все спрашивают, и мы пытаемся понять, какими будут следующие шаги. Я думаю, что если мы говорим про идею, что президент Трамп и президент Путин на Аляске начали очень сложный процесс, чтобы понять, где могут быть рамки в урегулировании этого конфликта. И то, что они хотят теперь пойти на следующий этап и продолжать этот процесс, и это должен был быть Будапешт. Позиция президента Трампа, что он хочет конкретные результаты от этой встречи. К сожалению, было заключение в Белом доме, что мы пока не там, что есть слишком широкое пространство между украинской и российской стороной. И нужно больше времени, чтобы понять, насколько обе стороны могут пойти на компромиссы.