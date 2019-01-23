Фотохудожница из Барановичей стала призёркой престижного международного конкурса

Новости Беларуси. Фотохудожница из Барановичей победила на престижном международном конкурсе. Почти 1500 участников из 77 стран предоставили на суд жюри без малого 3000 снимков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа Дарьи Степановой вошла в пятерку лучших, в итоге – у девушки второе место. Корреспондент Петр Бутрим заинтересовался темой.

Дарья Степанова, фотохудожник:

Обрабатываю с помощью графического планшета, чувствую себя немножечко художником.

Это уже финальные штрихи. Но самое главное – все же подготовка. Ей признанный мастер художественного фото Дарья Степанова уделяет особое внимание. Важна каждая деталь: одежда, природа, освещение, настроение героев и, конечно, везение. Без него не обошлось и в случае со снимком-победителем.

Дарья Степанова:

Мы поехали кататься на лошадях. Этот пес – он местный, от конюшни. Играл с нами, дети его очень полюбили. И я, в принципе, не рассчитывала, что с ним буду делать кадры какие-то.

Мать двух маленьких моделей признается: нажимая на кнопку, не думала не то что о победе, даже об участии в конкурсе. Обо всем позаботилась семья.

Сергей Степанов, житель Барановичей:

С какой-то периодичностью захожу и смотрю, какие там конкурсы. На определенную тематику отправляю. Но потом, как всегда, узнаем – кто-нибудь позвонит – что Дарья что-то заняла, какое-то призовое место.

Престижная премия 35AWARDS – своего рода «Оскар» для фотографов. Она включает 16 номинаций. В одном только тематическом разделе «Отцы и дети» свои работы представили больше 1300 участников из 77 стран мира. Снимок белоруски оказался в пятерке лучших. Так высоко наших авторов еще никогда не оценивали.

Дарья Степанова:

Мне позвонила коллега из России с поздравлением, что мне присудили второе место на звание лучшего фотографа конкурса. Я не поняла, думаю: наверное, ошибся кто-то.

В жанре семейного и детского фото педагог-художник по образованию уже 10 лет. И все это время ее вдохновляют эмоции детей и природа родного края, особенно сельской местности.

Петр Бутрим, СТВ:

Фото, покорившее международное жюри, сделано в обыкновенном белорусском лесу. И это еще раз подтверждает, что за оригинальным антуражем далеко ехать не надо. Все самое красивое рядом.

Благодаря очередной, но пока самой важной победе Дарья Степанова теперь войдет и в список жюри престижного конкурса. Кстати, в подобном статусе наша страна будет представлена впервые. Впрочем, творчеству это ни в коем случае не помешает.

Дарья Степанова:

Хочу каждый день делать фотографию еще более настоящей, трогательной и добавлять еще капельку волшебства.