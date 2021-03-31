Прямой эфир

Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним

31 марта 2021 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шестилетняя девочка со своей семьей отдыхала на природе, ведь в их городе ослабили карантин и разрешили жителям путешествовать по графству. Малышка захотела сфотографироваться на фоне красивого пейзажа. Через секунду случилось страшное огромный камень отломался от скалы и рухнул прямо на то место, где стоял ребенок. Все закончилось благополучно.  

Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним-1

Фото: Tristan Luke Powell/WALES NEWS SERVICE

Как сообщает Mirror, Хэлли Пауэлл услышала шум и сразу же побежала в сторону она успела отскочить в последний момент. Девочка отдыхала вместе со своими родителями и младшей сестрой. Родные и не представляли, чем все могло закончиться.  

Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним-4

Фото: Tristan Luke Powell/WALES NEWS SERVICE

Отец Хэлли Тристан сказал: «Мы услышали сильный треск, и я обернулся. Должно быть, инстинкт подействовал на Хэлли, потому что она просто шевельнулась, я бы даже не сказал, что бежала ко мне. Она была быстрой, как кошка».

«Камни обрушились на землю прямо там, где она стояла».  

На семью посыпались более мелкие камни и обломки, люди находились менее чем в полутора метрах от того места, где приземлился огромный валун.  

Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним-7

Фото: Tristan Luke Powell/WALES NEWS SERVICE

«Я был так рад, что все в порядке. Я не могу поверить, что мы пережили это».  

«Хэлли потрясена, и мы все не можем поверить нашему счастью, что она отошла от того места за несколько секунд. Трудно не думать о том, что могло бы быть, но самое главное, что она в целости и сохранности».   

Вот еще несколько фотографий из серии «за секунду до» – над ними вы точно посмеетесь (подробности здесь).  

# Фото # калейдоскоп # Хэлли Пауэлл # Тристан Пауэлл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии
30 марта 2021 14:51

Куда выбросить кофейную гущу? Способ, идеальный для кофеманов и экологии

Где написал самые известные картины и что сказал перед смертью? Интересные факты о Ван Гоге
30 марта 2021 13:09

Где написал самые известные картины и что сказал перед смертью? Интересные факты о Ван Гоге

Вы удивитесь, сколько грязи внутри. Как правильно пылесосить ковёр?
30 марта 2021 10:44

Вы удивитесь, сколько грязи внутри. Как правильно пылесосить ковёр?