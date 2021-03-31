Она родилась в рубашке. Мама фотографировала дочь, и этот снимок мог стать последним
Шестилетняя девочка со своей семьей отдыхала на природе, ведь в их городе ослабили карантин и разрешили жителям путешествовать по графству. Малышка захотела сфотографироваться на фоне красивого пейзажа. Через секунду случилось страшное – огромный камень отломался от скалы и рухнул прямо на то место, где стоял ребенок. Все закончилось благополучно.
Фото: Tristan Luke Powell/WALES NEWS SERVICE
Как сообщает Mirror, Хэлли Пауэлл услышала шум и сразу же побежала в сторону – она успела отскочить в последний момент. Девочка отдыхала вместе со своими родителями и младшей сестрой. Родные и не представляли, чем все могло закончиться.
Фото: Tristan Luke Powell/WALES NEWS SERVICE
Отец Хэлли Тристан сказал: «Мы услышали сильный треск, и я обернулся. Должно быть, инстинкт подействовал на Хэлли, потому что она просто шевельнулась, я бы даже не сказал, что бежала ко мне. Она была быстрой, как кошка».
«Камни обрушились на землю прямо там, где она стояла».
На семью посыпались более мелкие камни и обломки, люди находились менее чем в полутора метрах от того места, где приземлился огромный валун.
Фото: Tristan Luke Powell/WALES NEWS SERVICE
«Я был так рад, что все в порядке. Я не могу поверить, что мы пережили это».
«Хэлли потрясена, и мы все не можем поверить нашему счастью, что она отошла от того места за несколько секунд. Трудно не думать о том, что могло бы быть, но самое главное, что она в целости и сохранности».
Вот еще несколько фотографий из серии «за секунду до» – над ними вы точно посмеетесь (подробности здесь).