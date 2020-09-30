«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя

Годы летят незаметно, внешность меняется, но в глубине души мы все те же люди, которыми были всегда. Кстати, одна из самых интересных тенденций в интернете – это воссоздание старых семейных фотографий.

Как сообщает Bored Panda, некоторые люди воспроизводят одни и те же сцены в одних и тех же позах вместе с членами своей семьи, другие делают фотографии, на которых они так похожи на своих близких, что сходство невероятно.

«Это все, чего я хотела на свой 60 день рождения».