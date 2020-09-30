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«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя

30 сентября 2020 11:28
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Годы летят незаметно, внешность меняется, но в глубине души мы все те же люди, которыми были всегда. Кстати, одна из самых интересных тенденций в интернете  это воссоздание старых семейных фотографий.

Как сообщает Bored Panda, некоторые люди воспроизводят одни и те же сцены в одних и тех же позах вместе с членами своей семьи, другие делают фотографии, на которых они так похожи на своих близких, что сходство невероятно.

«Это все, чего я хотела на свой 60 день рождения».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-1

Фото: reddit.com/madbear

«Моя сестра и я повторили нашу первую фотографию».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-4

Фото: reddit.com/blackmachine312

«Мой папа и я в 38 лет».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-7

Фото: reddit.com/Nadname

«Мы с папой 34 года спустя. 1985 и 2019».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-10

Фото: reddit.com/deltaphoenix08

«Папа с дочкой 13 лет спустя».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-13

Фото: instagram.com/jasmijnvwvd

«Мой дедушка и я в медицинской школе 70 лет спустя».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-16

Фото: reddit.com/Neuromancy_

«Такие же свадебные наряды, как и 60 лет назад».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-19

Фото: reddit.com/dskeezy05

«Воссоздал любимое фото моей мамы на День матери».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-22

Фото: reddit.com/farmch

«40 лет спустя».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-25

Фото: reddit.com/bitbot2000

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-28

Фото: reddit.com/mrn00bton

«Папа и я через 18 лет».

«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя-31

Фото: twitter.com/__toritilla

Больше фотографий можно посмотреть здесь.   

# Фото # калейдоскоп # Фотофакт

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