«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном». Люди воссоздали старые фото много лет спустя
Годы летят незаметно, внешность меняется, но в глубине души мы все те же люди, которыми были всегда. Кстати, одна из самых интересных тенденций в интернете – это воссоздание старых семейных фотографий.
Как сообщает Bored Panda, некоторые люди воспроизводят одни и те же сцены в одних и тех же позах вместе с членами своей семьи, другие делают фотографии, на которых они так похожи на своих близких, что сходство невероятно.
«Это все, чего я хотела на свой 60 день рождения».
«Моя сестра и я повторили нашу первую фотографию».
Фото: reddit.com/blackmachine312
«Мы с папой 34 года спустя. 1985 и 2019».
Фото: reddit.com/deltaphoenix08
«Папа с дочкой 13 лет спустя».
Фото: instagram.com/jasmijnvwvd
«Мой дедушка и я в медицинской школе 70 лет спустя».
Фото: reddit.com/Neuromancy_
«Такие же свадебные наряды, как и 60 лет назад».
Фото: reddit.com/dskeezy05
«Воссоздал любимое фото моей мамы на День матери».
Фото: reddit.com/bitbot2000
«Мой папа со мной, а я со своим новорожденным сыном».
Фото: reddit.com/mrn00bton
Фото: twitter.com/__toritilla
Больше фотографий можно посмотреть здесь.