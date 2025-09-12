Ко Дню Минска МТС презентовала альбом известного фотографа Вадима Качана – показываем

Время остановилось на страницах. Ко Дню города компания МТС презентовала альбом известного белорусского фотографа Вадима Качана, изданный при поддержке мобильного оператора. В книге собраны снимки столицы и других городов Беларуси от советской хроники до наших дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотоальбом «Связь эпох: Беларусь в кадре истории» – это живая летопись, в которой можно проследить эволюцию человеческого общения. От первой телефонной будки и разговоров у подъезда до смартфона в руках и современных цифровых сервисов. На страницах размещено больше сотни кадров.

Владимир Козырь, генеральный директор компании МТС:

Мы прошли достаточно большой путь от простых, задушевных разговоров где-то на лавочке. Сегодня мы пользуемся современными цифровыми технологиями, которые делают нас ближе. И это одна из задач, которая стоит перед нашей компанией, которую мы всегда решали – делать людей ближе, делать их счастливее. И я надеюсь, что тема и идея, которые мы закладывали в эту книгу, идея, которая заключается в том, что во главе всего лежит живое человеческое общение, нам удалось донести вместе с автором.

Презентация фотоальбома прошла в галерее Михаила Савицкого. Издание, созданное при поддержке МТС, – это визуальное путешествие сквозь время и пространство. Это не просто набор снимков, а настоящий рассказ. Все кадры расположены в строгой последовательности и взаимодействует между собой.

Вадим Качан, фотограф:

Вот этот альбом – это как раз путешествие в две эпохи. Сравнивается аналоговая эпоха и цифровая фотография. Это не эпохальные события какие-то или политические события. Там этого нет. Там история жизни простого человека, обычного человека. Благодаря компании МТС и появился альбом на свет. Благодаря финансированию, поддержке.