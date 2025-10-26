Прямой эфир

США и Россия поняли: если дойдёт до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер

26 октября 2025 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства. 

США и Россия поняли: если дойдёт до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер-2

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии: 
Я думаю, что Соединенные Штаты и Россия поняли один очень важный момент. Они поняли, что войну можно вести, но если дойти до уровня ядерной войны, тогда весь процесс становится неконтролируемым. 

К дронам уже привыкли, уже есть средства против дронов. Но не знаем, к каким последствиям может привести применение ядерного оружия. На этом фоне, когда великие государства поняли, что нельзя применять сейчас ядерное оружие, они могут начинать переговоры. Но я думаю, что те политические силы, которые стоят за Трампом, они думают, что все же нельзя отказаться от военного средства. Пусть война идет дальше, но пусть война идет без применения ядерного оружия. 

Я думаю, что и белорусы, и венгры не хотят быть вовлечены в войну. Мы выступаем против войны. И проведение встречи Трампа с Путиным в Будапеште – это связано абсолютно не с внутриполитическими соображениями, а с желанием венгерского народа и венгерского правительства избегать вовлечения в войну и вообще прийти к миру.

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ – подробности здесь.

# Дьюла Тюрмер # Игорь Позняк # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ
26 октября 2025 19:07

«Трамп несколько раз повышал голос на Аляске». Эксперты о «сенсациях» от западных СМИ

Шулейко про падёж скота: ситуация стабилизируется – мы привели в порядок всю статистику
26 октября 2025 18:30

Шулейко про падёж скота: ситуация стабилизируется – мы привели в порядок всю статистику

Как решают, куда направить деньги с республиканского субботника? Рассказали в Минэкономики
26 октября 2025 18:21

Как решают, куда направить деньги с республиканского субботника? Рассказали в Минэкономики