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Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске

20 октября 2025 06:48
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Результаты фоточелленджа «Семья – это…» представлены в одном из популярных торговых центров столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске-2

Получилась не просто выставка фотографий, а рассказ о любви, терпении, вере и самоотверженном труде, которыми наполнены жизни замещающих семей. Каждый снимок – это окно в мир, где дети, лишенные родительской опеки, обретают новый дом и семейную заботу.

Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске-4

Екатерина Лицкевич, жительница Минска:
У меня 12 деток моих, я воспитываю. На это мероприятие нас пригласило управление по образованию. Я очень рада, мне очень здесь нравится, здесь очень интересно. Фотографии все вдохновляющие.

Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске-6

Алексей Минчик, житель Минска:
Мне здесь очень нравится, мне нравится эта выставка. И я очень хочу, чтобы моя семья поучаствовала в этом конкурсе. 

Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске-8

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:
Семья – это вообще самое главное, самое основное, что должно быть в жизни каждого человека. Семья дает опору, основу благополучия. И если ребенок вырос в любящей семье, то, конечно же, он эту любовь будет давать и своим детям, и своим внукам. А это основа всех основ и основа сильного государства. 

В фоточелледже приняли участие более 3 тысяч семей и лишь 17 из них вышли в финал. Теперь об их жизни узнает вся страна. После демонстрации в столице выставка начнет путешествие по городам Беларуси.

# Выставка # Фото # Семья

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