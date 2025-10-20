Выставка о любви, терпении и вере проходит в Минске

Получилась не просто выставка фотографий, а рассказ о любви, терпении, вере и самоотверженном труде, которыми наполнены жизни замещающих семей. Каждый снимок – это окно в мир, где дети, лишенные родительской опеки, обретают новый дом и семейную заботу.

Екатерина Лицкевич, жительница Минска: У меня 12 деток моих, я воспитываю. На это мероприятие нас пригласило управление по образованию. Я очень рада, мне очень здесь нравится, здесь очень интересно. Фотографии все вдохновляющие.

Алексей Минчик, житель Минска: Мне здесь очень нравится, мне нравится эта выставка. И я очень хочу, чтобы моя семья поучаствовала в этом конкурсе.

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:

Семья – это вообще самое главное, самое основное, что должно быть в жизни каждого человека. Семья дает опору, основу благополучия. И если ребенок вырос в любящей семье, то, конечно же, он эту любовь будет давать и своим детям, и своим внукам. А это основа всех основ и основа сильного государства.

В фоточелледже приняли участие более 3 тысяч семей и лишь 17 из них вышли в финал. Теперь об их жизни узнает вся страна. После демонстрации в столице выставка начнет путешествие по городам Беларуси.