Федосова: только самые упоротые украинцы считали, что им дадут «Томагавки»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
США и Россия поняли: если дойдет до ядерной войны, это будет неконтролируемо – Тюрмер.
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Понятно, что не передадут [США не передадут Украине «Томагавки» – прим. ред.]. Я думаю, сигналы здесь были однозначные. Наш министр Лавров еще до звонка Путина Трампу, в том числе который по поводу «Томагавков» был, но еще и по поводу ближневосточного урегулирования, как было сказано из нашего МИДа. Так вот, Сергей Лавров говорил в интервью о том, что мы знаем, что американские специалисты в курсе, что это сразу шаг к ядерной эскалации. То есть здесь обсуждать было нечего.
Только самые упоротые украинцы считали, что им действительно дадут эти «Томагавки» и все перейдет к этапу ядерной эскалации, столь желанной, такой отчаянно целевой для украинского режима, чтобы американцы наконец стали на их сторону.
Игорь Позняк, ведущий:
Но один из них – Зеленский.
Виктория Федосова:
Понятно, что Зеленский, конечно, ключевая фигура, которая в этом заинтересована. Но меня больше здесь интересует позиция американцев. Это чистое проявление дистанцированного влияния, которое они стараются проецировать. Что сказали американцы еще несколько месяцев назад? Что обе стороны должны уйти недовольными. С какого перепуга мы уйдем недовольными?
У нас есть понимание фундаментальных причин конфликта, о чем было много раз сказано, но Трамп все равно настаивал вместе со своей пресс-службой Белого дома о том, что обе стороны должны уйти недовольными. И сейчас рациональными должны быть и Путин, и Зеленский якобы.
И в чем здесь главное и дипломатическое, и политическое разочарование Москвы сегодня? В том числе и Медведева, который рвет и мечет… В том, что Трамп после Аляски подтвердил понимание фундаментальных причин конфликта.
Уверен, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится – американский ученый.