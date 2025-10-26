Федосова: только самые упоротые украинцы считали, что им дадут «Томагавки»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:

Понятно, что не передадут [США не передадут Украине «Томагавки» – прим. ред.]. Я думаю, сигналы здесь были однозначные. Наш министр Лавров еще до звонка Путина Трампу, в том числе который по поводу «Томагавков» был, но еще и по поводу ближневосточного урегулирования, как было сказано из нашего МИДа. Так вот, Сергей Лавров говорил в интервью о том, что мы знаем, что американские специалисты в курсе, что это сразу шаг к ядерной эскалации. То есть здесь обсуждать было нечего.

Только самые упоротые украинцы считали, что им действительно дадут эти «Томагавки» и все перейдет к этапу ядерной эскалации, столь желанной, такой отчаянно целевой для украинского режима, чтобы американцы наконец стали на их сторону.

Игорь Позняк, ведущий:

Но один из них – Зеленский.