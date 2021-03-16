Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения
Любите рассматривать оптические иллюзии? Мы нашли несколько фото людей и животных, которые слились с фоном. Оптическая иллюзия поражает: на одном фото чёрный кот выглядит как тень, а на другом животное как будто испарилось, пишет Bored Panda. Сможете ли вы их найти их на этих фото?
Фото: boredpanda.com/NooaJ
А тело этой девушки просто висит в воздухе. Или же дело в цвете юбки?
Фото: boredpanda.com/ MrPotato341181
Кажется, положить такую плитку в доме было не лучшей идеей. Вдруг ненароком наступишь на любимца?
Фото: boredpanda.com/ VillainDeku
Фото: boredpanda.com/ vytal2life
Фото: boredpanda.com/ _Geiger
Фото: boredpanda.com/ Nikkilewisyeah
Фото: boredpanda.com/ aham_athul
Корабль парит в воздухе? Посмотрите на еще одну удивительную оптическую иллюзию (подробности далее).