Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения

Любите рассматривать оптические иллюзии? Мы нашли несколько фото людей и животных, которые слились с фоном. Оптическая иллюзия поражает: на одном фото чёрный кот выглядит как тень, а на другом животное как будто испарилось, пишет Bored Panda. Сможете ли вы их найти их на этих фото?