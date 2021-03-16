Прямой эфир

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения

16 марта 2021 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любите рассматривать оптические иллюзии? Мы нашли несколько фото людей и животных, которые слились с фоном. Оптическая иллюзия поражает: на одном фото чёрный кот выглядит как тень, а на другом животное как будто испарилось, пишет Bored Panda. Сможете ли вы их найти их на этих фото?

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-1


Фото: boredpanda.com

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-3

Фото: boredpanda.com/NooaJ

А тело этой девушки просто висит в воздухе. Или же дело в цвете юбки?

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-6

Фото: boredpanda.com/ MrPotato341181

Кажется, положить такую плитку в доме было не лучшей идеей. Вдруг ненароком наступишь на любимца?  

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-9

Фото: boredpanda.com/ VillainDeku

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-11

Фото: boredpanda.com/ vytal2life

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-13

Фото: boredpanda.com/ _Geiger

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-15

Фото: boredpanda.com/ Nikkilewisyeah

Это точно тень кота? Забавные фото с обманом зрения-17

Фото: boredpanda.com/ aham_athul

Корабль парит в воздухе? Посмотрите на еще одну удивительную оптическую иллюзию (подробности далее).  

# Фото # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье
16 марта 2021 15:05

Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал
16 марта 2021 14:06

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать
16 марта 2021 12:32

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать