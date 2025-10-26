Представитель Лейбористской партии Великобритании лорд Морис Гласман призвал Владимира Зеленского прекратить преследование оппозиционеров за рубежом, комментируя дело об экстрадиции проживающего в Великобритании бывшего депутата от партии Петра Порошенко Александра Грановского. По его словам, подобные действия подрывают доверие к Украине и препятствуют развитию стабильных отношений с Лондоном. Об этом пишет РИА Новости.

Гласман считает, что дело Грановского является частью широкой кампании по устранению политических оппонентов. Зеленского ранее критиковали за санкции против Порошенко и вмешательство в работу НАБУ. Грановский утверждает, что обвинения в коррупции политически мотивированы.

Мэр Киева Виталий Кличко также обвинил Зеленского в авторитаризме, а лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова было воспринято как давление на несогласных.

После отмены президентских выборов в 2024 году срок полномочий Зеленского официально истек, что вызвало критику, в том числе заявление лидера Штатов Дональда Трампа, назвавшего его «диктатором без выборов».

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