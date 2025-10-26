Гол Беллингема помог. «Реал» обыграл «Барселону» в матче Ла Лиги

После первого тайма десятого тура Ла Лиги мадридский «Реал» ведет в «Эль-Класико» против «Барселоны» со счетом 2:1. Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом пишет РИА Новости.

В составе хозяев голы забили Килиан Мбаппе на 22-й минуте и Джуд Беллингем на 43-й. У гостей на 38-й минуте отличился Фермин Лопес.

Мбаппе забивает в четвертом «Эль-Класико» подряд, доведя свой счет до шести голов в этих встречах. В 21 веке такое достижение было только у Роналдиньо и Криштиану Роналду.

Перед этим туром мадридский «Реал» занимает первое место с 24 очками, «Барселона» – второе с 22 очками.

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