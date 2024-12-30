Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
На улицах Минска сказочно красиво, новогодние инсталляции размещены в каждом уголке города! Первое место в нашем рейтинге лучших фотозон занимает волшебная локация на Витебской, 10. Уютный еловый «лес», яркие огни, качели и атмосферная музыка для настроения. Идеальное место для создания невероятных кадров!
Александра Павлюк, фотограф:
Полностью закрытое место от ветра, отлично подойдет для семейных съемок и для красивых фотокарточек.
Экспериментируйте с ракурсами и композициями. Позаботьтесь о реквизите и нарядах. Чтобы фотосессия удалась, важно продумывать все до мелочей. Внимание к деталям – ключ к успеху!
Александра Павлюк, фотограф:
А это моя любимая локация – «Красный Дворик», Комсомольская 11. Это единственный двор-колодец в городе Минске и в этом году он тоже очень красиво украшен.
Подробности в видео.