Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На улицах Минска сказочно красиво, новогодние инсталляции размещены в каждом уголке города! Первое место в нашем рейтинге лучших фотозон занимает волшебная локация на Витебской, 10. Уютный еловый «лес», яркие огни, качели и атмосферная музыка для настроения. Идеальное место для создания невероятных кадров!

Александра Павлюк, фотограф:

Полностью закрытое место от ветра, отлично подойдет для семейных съемок и для красивых фотокарточек. Экспериментируйте с ракурсами и композициями. Позаботьтесь о реквизите и нарядах. Чтобы фотосессия удалась, важно продумывать все до мелочей. Внимание к деталям – ключ к успеху!