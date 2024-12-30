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Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями

30 декабря 2024 10:45
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями-2

На улицах Минска сказочно красиво, новогодние инсталляции размещены в каждом уголке города! Первое место в нашем рейтинге лучших фотозон занимает волшебная локация на Витебской, 10. Уютный еловый «лес», яркие огни, качели и атмосферная музыка для настроения. Идеальное место для создания невероятных кадров! 

Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями-4

Александра Павлюк, фотограф:
Полностью закрытое место от ветра, отлично подойдет для семейных съемок и для красивых фотокарточек. 

Экспериментируйте с ракурсами и композициями. Позаботьтесь о реквизите и нарядах. Чтобы фотосессия удалась, важно продумывать все до мелочей. Внимание к деталям – ключ к успеху! 

Где сделать красивые новогодние снимки? Фотограф поделилась лучшими локациями-6

Александра Павлюк, фотограф:
А это моя любимая локация – «Красный Дворик», Комсомольская 11. Это единственный двор-колодец в городе Минске и в этом году он тоже очень красиво украшен. 

Подробности в видео.

# Фото # Новый год

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