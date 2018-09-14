«Мы не можем просто так взять и выложить фотографию». 5 советов fashion-блоггера по ведению Instagram

Человек всегда был зависим от мнения окружающих. Через фото в Сети мы продаём лицо, пытаемся понравиться всем и сразу. Для этого многие видоизменяют свою природную красоту. А такая разбежка между виртуальным и реальным негативно влияет на самооценку, на видение себя как личности.

Елена Солодкая, психолог:

Некоторые останавливаются на том, что есть их виртуальный образ, который практичен, и вся их жизнь переходит в плоскость соцсетей, и жизнь реальная становится более бедной, общение сужается. Этот конфликт, правда, может очень тяжело переживаться, вплоть до депрессии.

Говорят, все познаётся в сравнении, но, рассматривая чужие фото, для многих такое сравнение идёт не в пользу себя. Елена Солодкая:

Отрицание себя и полностью фокусировка на этой иконе стиля, модели, это потеря себя и слияние с этим образцом.

Очень часто именно те люди, с которых берут пример, по сути, абсолютно нереальные, видоизменные персонажи. Но есть исключения. Недавно американские фитнесс-блоггеры решили доказать, что фотоснимки не всегда отражают действительность, а главное в жизни – это уметь себя красиво подать!

Руслана Карахоева, fashion-блоггер:

Я категорически против того, чтобы кардинально изменять внешность и выглядеть не так, как ты выглядишь в реальной жизни. Для того, чтобы вести красивый профиль нужно изучить основы позирования, основы фотографии и цветокоррекции.

Для того, чтобы снимок вышел удачным, вам необходимо качественное освещение. Не стоит забывать и про «грязь» в кадре, лишние предметы за спиной рискуют испортить, возможно, ваше лучшее селфи.

Руслана Карахоева:

У меня часто были такие ситуации, когда меня видели, мне говорили: «Ой, Руслана, ты такая маленькая, а мы думали, что, на самом деле, ты намного выше». Вы будете казаться намного выше, если сниматься с нижнего ракурса.

Никогда не стойте в кадре, как солдат на посту, используйте любимую позу всех блоггеров – вытягивание одной ноги чуть вперёд. Так вы визуально подчеркнете стройность фигуры.

Снимок сидя нужно делать чуть сверху, чтобы сохранить все пропорции тела и не обрезать свой рост.

Руслана Карахоева:

Конечно же, мы не можем просто так взять и выложить эту фотографию, нужно сделать какую-то минимальную ретушь. Да, можно убрать какие-то мелкие недостатки, но картинка всегда должна быть похожа на вас