Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске

Полет фантазии и вдохновения – секрет отличной фотографии. Дарья разрабатывает необычный декор и создает эксклюзив для частных коллекций, подает продукцию по-новому и привлекает зрителя.

Дарья Еремеева, фотограф:

Моя фотография – это полет креатива, полет творчества. Создавать такие фотографии – очень интересный процесс. Мы делаем с командой визаж, костюмы, декорации, аксессуары, прически. Очень многозадачная работа, она очень интересная.

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Кто-то подумает, что эти фотографии – искусство компьютерной графики, но на самом деле яркие фото – портреты реальных людей. Грим, макияж, необычные локации – дело рук талантливой Дарьи, автора уникального проекта.

Дарья Еремеева:

Вдохновение приходит мгновенно, его необязательно искать целенаправленно. Как пример, хочу рассказать о работе, которая называется «Dreamer», что значит «Мечтатель». Эта работа – полная импровизация, где в моих руках были просто краски, кисти и свободная модель. Получился такой необычный снимок, который впоследствии был выставлен на всемирной выставке, попал в экспозицию.

Я горда за белорусов, за то, что она витебская. Молодцы, Беларусь рулит!