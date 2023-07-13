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Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске

13 июля 2023 12:34
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Полет фантазии и вдохновения – секрет отличной фотографии. Дарья разрабатывает необычный декор и создает эксклюзив для частных коллекций, подает продукцию по-новому и привлекает зрителя.

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске-1

Дарья Еремеева, фотограф:
Моя фотография – это полет креатива, полет творчества. Создавать такие фотографии – очень интересный процесс. Мы делаем с командой визаж, костюмы, декорации, аксессуары, прически. Очень многозадачная работа, она очень интересная.

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске-4

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Кто-то подумает, что эти фотографии – искусство компьютерной графики, но на самом деле яркие фото – портреты реальных людей. Грим, макияж, необычные локации – дело рук талантливой Дарьи, автора уникального проекта.

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске-7

Дарья Еремеева:
Вдохновение приходит мгновенно, его необязательно искать целенаправленно. Как пример, хочу рассказать о работе, которая называется «Dreamer», что значит «Мечтатель». Эта работа – полная импровизация, где в моих руках были просто краски, кисти и свободная модель. Получился такой необычный снимок, который впоследствии был выставлен на всемирной выставке, попал в экспозицию.

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске-10

Я горда за белорусов, за то, что она витебская. Молодцы, Беларусь рулит!

Кажется, что эти работы – искусство компьютерной графики. Показываем необычную фотовыставку в Витебске-13

Окунитесь в мир современной фотографии вместе с нами.

# Фото # Культура # Эрика Лаврецкая # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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