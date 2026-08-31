Новости по тегу #Евгений Золотой

Наш гребец преодолел дистанцию в 2000 метров за 6 минут 38 секунд и 33 сотые.
В среду, 26 августа, выступления начнет призер Олимпийских игр и чемпион Европы – Евгений Золотой.
В решающем заезде наши спортсменки преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 53 секунды 26 сотых и финишировали третьими.
Полуфинал планетарного форума с участием белоруса пройдет 26 сентября.
Причем награда вполне могла быть из более драгоценного металла.
Среди награждённых деятели культуры, работники сфер образования и здравоохранения. Учёные и производственники, олимпийцы и те, кто привёл наших спортсменов к пьедесталу.
Слова благодарности звучали не только в адрес спортсменов и тренеров, но и всех тех, кто горячо болел за самых родных и близких у экранов.
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