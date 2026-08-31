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Новости по тегу #Евгений Золотой

Белорус Евгений Золотой завоевал серебро чемпионата мира по академической гребле
31 августа 2026 11:52

Белорус Евгений Золотой завоевал серебро чемпионата мира по академической гребле

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме
25 августа 2026 17:32

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле
26 сентября 2025 17:43

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле

Евгений Золотой вышел в полуфинал ЧМ по академической гребле в Шанхае
24 сентября 2025 11:53

Евгений Золотой вышел в полуфинал ЧМ по академической гребле в Шанхае

Евгений Золотой завоевал серебро на этапе Кубка мира по академической гребле в Швейцарии
30 июня 2025 11:53

Евгений Золотой завоевал серебро на этапе Кубка мира по академической гребле в Швейцарии

«Истинные продолжатели традиций». В честь Дня народного единства Президент вручил госнаграды
17 сентября 2024 17:13

«Истинные продолжатели традиций». В честь Дня народного единства Президент вручил госнаграды

В Могилёве чествовали участников Олимпийских и Паралимпийских игр
16 сентября 2024 20:15

В Могилёве чествовали участников Олимпийских и Паралимпийских игр

Впечатления от Олимпиады и планы на будущее – поговорили с призёром ОИ-2024 Евгением Золотым
18 августа 2024 18:57

Впечатления от Олимпиады и планы на будущее – поговорили с призёром ОИ-2024 Евгением Золотым

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь
05 августа 2024 06:35

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь

Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро
04 августа 2024 19:28

Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро

Лукашенко поздравил гребца Евгения Золотого с серебром Парижа-2024
03 августа 2024 13:32

Лукашенко поздравил гребца Евгения Золотого с серебром Парижа-2024

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле
03 августа 2024 10:32

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле