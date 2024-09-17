«Истинные продолжатели традиций». В честь Дня народного единства Президент вручил госнаграды

С торжественной и красивой церемонии начался День народного единства во Дворце Независимости. Здесь собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди награжденных деятели культуры, работники сфер образования и здравоохранения. Ученые и производственники, олимпийцы и те, кто привел наших спортсменов к пьедесталу. Праздник, отмечаемый сегодня, для нашего государства молодой, но своевременный. Ценить родную землю, гордиться достижениями соотечественников, трудности и победы переживать вместе – это принцип жизни белорусов, которому мы следовали на протяжении многовековой истории и следуем сегодня. И участники церемонии награждения – яркий тому пример. Люди успеха страны – в материале Евгения Пустового.

Испытания. Победы. Будни и праздники. Делают нас едиными. А еще никакие границы, карты и геополитические партии никогда не разделят нас, пока в нашем сердце звучит зов предков. Уникальная мелодия белорусской национальной души.

Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Это чувство любви к людям прежде всего. Чувство любви к тем предкам, которые жили, и тот генетический код культурный, который они передают из поколения в поколение.

Сегодня день самых высоких нот. День белорусского единства. И самый молодой государственный праздник наполняется новыми смыслами и традициями. А начинается с церемонии вручения госнаград.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня у нас в стране большой праздник. Мы отмечаем День народного единства. Праздник, знаменующий триумф исторической справедливости. 85 лет назад освободительный поход Красной армии поставил точку в вопросе нашего государственного самоопределения. Народ, долгие годы разделенный на западных, восточных белорусов, стал единой нацией. Началась история большого пути. В годы Великой Отечественной драматичного и героического, после Великой победы – мирного и созидательного пути, который сегодня проходим и мы. Проходим достойно, несмотря на трудности. Сегодня во Дворце Независимости собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасовал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну.

В зале госнаград – основа белорусского общества. Учителя и врачи, заводчане и люди в погонах. Мастера искусств и спортсмены. На прошедшей Олимпиаде они оказались на высоте. Добрались до пьедестала победы, несмотря на подножки международных функционеров от спорта и политики. Лукашенко: за каждым достижением страны всегда стоял и будет стоять весь народ.

В зале целый пул олимпийцев, которым аплодирует вся страна. Евгений Золотой поблагодарил Президента за поддержку при подготовке спортсменов к Олимпиаде. Ольга Власова – эффектная дама теперь еще и полный кавалер Ордена Отечества. Теперь мало воспитывать олимпийцев, надо воспитать у них дух воина. Наши не сошли с дистанции, несмотря на все разрушенные Западом мосты и рамки приличия спортивной дипломатии.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Два года никуда не выезжать, ни на одни международные соревнования, это было и психологически сложно, и физически. Когда ты не понимаешь, для чего столько нужно работать много. Какой смысл в этом, если нас никуда не допускают? И их надо было держать в такой жесткой упряжке, что мы готовимся, что как только нас допустят… У меня всегда была надежда, что нас допустят. И они должны были быть все в боевой готовности. Возможность проявить консолидированность национального духа есть всегда и в мирной стране. Вместе белорусы боролись с последствиями природной стихии.

Сотрудники МЧС, энергетики, лесники, которые отмечают в эти дни еще и свой профессиональный праздник. Парадные костюмы украшают награды, а самих награжденцев – скромность.

Василий Веренич, лесник Дубойского лесничества Столинского лесхоза:

С утра до вечера делали, чтобы расчистили электрики, чтобы они, считай, ночью дали людям свет. День единства – праздник будущего. Но еще и память об избавлении от пастерунков, Березы-Картузской, осадников, чужих оков. Через сердца белорусов и наши земли не пройдет очередная граница – гарантируют люди в форме.

Александр Лукашенко:

За возможность строить планы на будущее, идти к мечтам и воплощать их мы благодарим людей в погонах, которые стоят на страже порядка и закона, берегут наше чистое небо. Подробности. Дорогие друзья, я искренне поздравляю с высокими наградами и почетными званиями собравшихся в этом зале. Своими достижениями вы сделали этот праздничный день во Дворце Независимости особенным. Спасибо за труд! Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой, – родным, близким, друзьям, коллегам, вашим сослуживцам. Личная награда – это всегда результат командной работы. Так же за каждым достижением страны, историческим и современным, всегда стоял и будет стоять весь наш народ. Радость побед, ощущение полезности, чувство локтя целой страны. Это и есть высокая мелодия нашей симфонии единства.