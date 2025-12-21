Как Прибалтика может отнестись к решению США по отмене санкций на белорусский калий? Обсудили эксперты
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Игорь Позняк, ведущий:
США намерены отменить санкции в отношении белорусского калия. Как эта история может быть услышана официальным Вильнюсом, Ригой, Таллином, которые тоже используют санкционное оружие в отношении Беларуси и России? Или, собственно говоря, решение Вашингтона для них не указка?
Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:
Они очень опечалятся, потому что Дональд Трамп, которого хотели бы они себе, это не Байден, он очень расстраивает их, безусловно. Это не ложится в их цели, стратегию и так далее. Там выстроена экономическая модель – военный полигон. Если вы строите не экономику, а военный полигон, то вам не нужен ни транзит гражданских грузов, ни высококвалифицированная рабочая сила, ни производство с высокой добавленной стоимостью. Вам нужны казармы, кирзовые сапоги, бомбоубежища, противотанковые ежи, и желательно, чтобы кто-то за это заплатил со стороны. Так как страны эти не самые богатые, 0,7 % общеевропейского ВВП – это мизер.
Поэтому здесь они опечалены. Санкции – это то, что оправдывает их внутриполитически перед своим электоратом: почему мы живем так бедно, почему мы голодаем, почему не можем выправить демографию, почему люди продолжают бежать, инфляция большая, рабочие места. Всегда есть ответы.
Мы готовимся к войне, российская, белорусская угроза, санкционная политика – надо потерпеть. А когда Соединенные Штаты показывают, что можно не терпеть, а можно работать с «Белавиа», можно работать с «Беларуськалием». Это вступает в конфликт с той тактикой и стратегией, которую реализовывали вот эти мелкие прибалтийские феодальные князьки.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Сейчас очень много популистских заявлений со стороны Литвы, к которым надо относиться где-то спокойно. Но что важно, безусловно, снятие санкций с «Беларуськалия» не в полной мере опечаливает Литву.
Для них это выгодно, согласитесь. То есть если калий будут покупать в Республике Беларусь американцы, он автоматически будет американским. То есть можно спокойно осуществлять транзит через территорию Литвы и дальше в те страны, которые выгодны Соединенным Штатом, или продавать, опять же, как американцы, странам Евросоюза. Соответственно, задорого. И Литва все-таки здесь будет наживаться, как на транзите.
Для Литвы сейчас главное – сохранить политическое лицо с учетом того конфликта, который нарастал последние годы, а особенно с 2020 года. Максимально красиво выйти с этой ситуацией, в том числе и в связи с закрытием границы. Поэтому, учитывая, что сфера услуг, как правильно было отмечено в репортаже, 70 % приблизительно составляет, для них это единственный способ сохранить спокойствие в стране и тихую социально-экономическую ситуацию.
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