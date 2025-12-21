Как Прибалтика может отнестись к решению США по отмене санкций на белорусский калий? Обсудили эксперты

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Игорь Позняк, ведущий:

США намерены отменить санкции в отношении белорусского калия. Как эта история может быть услышана официальным Вильнюсом, Ригой, Таллином, которые тоже используют санкционное оружие в отношении Беларуси и России? Или, собственно говоря, решение Вашингтона для них не указка?

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:

Они очень опечалятся, потому что Дональд Трамп, которого хотели бы они себе, это не Байден, он очень расстраивает их, безусловно. Это не ложится в их цели, стратегию и так далее. Там выстроена экономическая модель – военный полигон. Если вы строите не экономику, а военный полигон, то вам не нужен ни транзит гражданских грузов, ни высококвалифицированная рабочая сила, ни производство с высокой добавленной стоимостью. Вам нужны казармы, кирзовые сапоги, бомбоубежища, противотанковые ежи, и желательно, чтобы кто-то за это заплатил со стороны. Так как страны эти не самые богатые, 0,7 % общеевропейского ВВП – это мизер. Поэтому здесь они опечалены. Санкции – это то, что оправдывает их внутриполитически перед своим электоратом: почему мы живем так бедно, почему мы голодаем, почему не можем выправить демографию, почему люди продолжают бежать, инфляция большая, рабочие места. Всегда есть ответы. Мы готовимся к войне, российская, белорусская угроза, санкционная политика – надо потерпеть. А когда Соединенные Штаты показывают, что можно не терпеть, а можно работать с «Белавиа», можно работать с «Беларуськалием». Это вступает в конфликт с той тактикой и стратегией, которую реализовывали вот эти мелкие прибалтийские феодальные князьки.