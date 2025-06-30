Евгений Золотой завоевал серебро на этапе Кубка мира по академической гребле в Швейцарии

Евгений Золотой завоевал серебро на этапе Кубка мира по академической гребле, который завершился в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем награда вполне могла быть из более драгоценного металла. Большую часть двухкилометровой дистанции впереди остальных ехал белорус. Но на последнем отрезке представитель Новой Зеландии выдал отменный спурт. В итоге отставание составило три десятые секунды. Наши гребцы участвовали еще в двух финалах. Женская двойка показала 4-й результат. Мужская стала шестой.