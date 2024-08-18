Впечатления от Олимпиады и планы на будущее – поговорили с призёром ОИ-2024 Евгением Золотым

Обладатель олимпийского серебра Евгений Золотой плавно вкатывается в новый сезон. Атлет, как и вся национальная команда по академической гребле, находится на гребном канале в Бресте, на самой лучшей базе, как считают сами спортсмены. Программа «Спорттаймер» отправилась в город над Бугом, чтобы побеседовать с олимпиоником после того, как улеглись парижские эмоции. Золотой ехал на мультифорум исключительно за медалью, и он стал первым мужчиной в суверенной истории нашей страны, кому удалось это сделать. В эти же сроки судьба, а точнее жена, подарила Евгению сына. Оправдались ли ожидания от Олимпиады в Париже?

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле:

Когда по видео ты смотришь историю других людей, слышишь тоже Екатерину Карстен, когда она рассказывала про Олимпийские игры, и там побываешь, то, конечно, сама атмосфера на канале, не передать словами, трибуны кричащие, начиная с 1 250 метров, уже слышно. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть за тебя болели? Евгений Золотой:

Там болели за всех. В финале, да, но это уже первые эмоции. Плюс шум воды. Ты не слышишь определенные слова. Юлия Силипицкая:

А что бы ты отметил? Евгений Золотой:

Это больше, наверное, ты ожидал из-за ситуации, которая у нас там. То, что без символик, без всего, думал, что будет какое-то отношение другое от людей. А там так тепло встретили. Приехала машина, забрали сумки, полностью опечатали, чтобы туда никто не залез. Потом, когда по приезде уже в саму олимпийскую деревню, то же самое. Нас встретили, по именам всех знали. Забрали эти весла, сумки. Юлия Силипицкая:

Как «весло» сказал, я уже поняла. Значит, буду сейчас еще и про лодку говорить. Сильно расстроился?

Евгений Золотой:

Мы, наверное, уже... Свыклись с мыслью о том, что мы будем гоняться уже на другой лодке, вообще другой марки. То есть эта лодка кардинально другая. Как, допустим, в машине мотор один, и ты пересел на другой. То есть ты не понимаешь, либо он сильнее, чем тот, что был, либо слабее. Юлия Силипицкая:

Какой жизненный урок ты извлек из прохождения олимпийского финала? Евгений Золотой:

То, что я сделал на финише, – это восторг у людей, просто обычных, допустим. Там финиш такой: шестой, шестой, а потом стал второй резко. На самом деле, если мы там возьмем долю секунды, вот я бы чуть слабее прошел бы вторую половину. Евгений Золотой до и после завоевания медали

Юлия Силипицкая:

Жень, вот скажи, ты до медали, и ты после медали. Евгений Золотой:

Когда я видел, допустим, людей, таких же, как ты, выигрывают, и всегда было в голове, что у них, ну, может, они по-другому живут, у них что-то по-другому будет. А вот сейчас ко мне подошла женщина, они поздравили меня на улице, просто шел с сыном, с женой, прошли с ними вместе, может, 500 метров, 600, и мы с ними поговорили, вот они говорят: а мы думали, вы другой. Я говорю: вот я-то на самом деле то же самое думал о других людях. Юлия Силипицкая:

А тебе приятно то, что люди подходят? Евгений Золотой:

Популяризация вида спорта, ну, это основное, наверное, что может быть, что, естественно. И, естественно, это долг мой. И мне не сказать, что это тяжело. Мне, наоборот, с людьми хочется поговорить, их эмоции узнать. То есть я-то ощущал в лодке эти эмоции, а то, что они ощущали вне... Юлия Силипицкая:

А журналисты не раздражают? Евгений Золотой:

Да не сказал бы. В любом случае это сейчас идет популяризация вида спорта. Какие планы на ближайшее время?