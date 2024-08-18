Впечатления от Олимпиады и планы на будущее – поговорили с призёром ОИ-2024 Евгением Золотым
Обладатель олимпийского серебра Евгений Золотой плавно вкатывается в новый сезон. Атлет, как и вся национальная команда по академической гребле, находится на гребном канале в Бресте, на самой лучшей базе, как считают сами спортсмены. Программа «Спорттаймер» отправилась в город над Бугом, чтобы побеседовать с олимпиоником после того, как улеглись парижские эмоции. Золотой ехал на мультифорум исключительно за медалью, и он стал первым мужчиной в суверенной истории нашей страны, кому удалось это сделать. В эти же сроки судьба, а точнее жена, подарила Евгению сына.
Оправдались ли ожидания от Олимпиады в Париже?
Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле:
Когда по видео ты смотришь историю других людей, слышишь тоже Екатерину Карстен, когда она рассказывала про Олимпийские игры, и там побываешь, то, конечно, сама атмосфера на канале, не передать словами, трибуны кричащие, начиная с 1 250 метров, уже слышно.
Юлия Силипицкая, СТВ:
То есть за тебя болели?
Евгений Золотой:
Там болели за всех. В финале, да, но это уже первые эмоции. Плюс шум воды. Ты не слышишь определенные слова.
Юлия Силипицкая:
А что бы ты отметил?
Евгений Золотой:
Это больше, наверное, ты ожидал из-за ситуации, которая у нас там. То, что без символик, без всего, думал, что будет какое-то отношение другое от людей. А там так тепло встретили. Приехала машина, забрали сумки, полностью опечатали, чтобы туда никто не залез. Потом, когда по приезде уже в саму олимпийскую деревню, то же самое. Нас встретили, по именам всех знали. Забрали эти весла, сумки.
Юлия Силипицкая:
Как «весло» сказал, я уже поняла. Значит, буду сейчас еще и про лодку говорить. Сильно расстроился?
Евгений Золотой:
Мы, наверное, уже... Свыклись с мыслью о том, что мы будем гоняться уже на другой лодке, вообще другой марки. То есть эта лодка кардинально другая. Как, допустим, в машине мотор один, и ты пересел на другой. То есть ты не понимаешь, либо он сильнее, чем тот, что был, либо слабее.
Юлия Силипицкая:
Какой жизненный урок ты извлек из прохождения олимпийского финала?
Евгений Золотой:
То, что я сделал на финише, – это восторг у людей, просто обычных, допустим. Там финиш такой: шестой, шестой, а потом стал второй резко. На самом деле, если мы там возьмем долю секунды, вот я бы чуть слабее прошел бы вторую половину.
Евгений Золотой до и после завоевания медали
Юлия Силипицкая:
Жень, вот скажи, ты до медали, и ты после медали.
Евгений Золотой:
Когда я видел, допустим, людей, таких же, как ты, выигрывают, и всегда было в голове, что у них, ну, может, они по-другому живут, у них что-то по-другому будет. А вот сейчас ко мне подошла женщина, они поздравили меня на улице, просто шел с сыном, с женой, прошли с ними вместе, может, 500 метров, 600, и мы с ними поговорили, вот они говорят: а мы думали, вы другой. Я говорю: вот я-то на самом деле то же самое думал о других людях.
Юлия Силипицкая:
А тебе приятно то, что люди подходят?
Евгений Золотой:
Популяризация вида спорта, ну, это основное, наверное, что может быть, что, естественно. И, естественно, это долг мой. И мне не сказать, что это тяжело. Мне, наоборот, с людьми хочется поговорить, их эмоции узнать. То есть я-то ощущал в лодке эти эмоции, а то, что они ощущали вне...
Юлия Силипицкая:
А журналисты не раздражают?
Евгений Золотой:
Да не сказал бы. В любом случае это сейчас идет популяризация вида спорта.
Какие планы на ближайшее время?
Евгений Золотой:
С октября мы начнем подготовку к чемпионату мира в Шанхае. Если полноценно брать, то мы будем готовиться, естественно, на Олимпийские игры 2028 года. А так, если промежуточные соревнования берем, такие главные, то это чемпионат мира в Шанхае, который будет в конце сентября, в 25-х числах, в 2025 году. Сейчас мы планку задали огромную с тренерами. И постараемся, естественно, с тем же немцем Оливером. То есть он подписался даже, кстати, недавно.
Юлия Силипицкая:
На тебя?
Евгений Золотой:
Да. И он еще раз поздравил меня и сказал, что в следующем сезоне увидимся.