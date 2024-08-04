Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро

И еще к одному урожаю, тоже с золотым отливом, как и белорусские нивы. На неделе наши атлеты одержали сразу 3 победы на Олимпиаде в Париже. Иван Литвинович выиграл золото в прыжках на батуте. Серебро в этом же виде спорта у Виолетты Бордиловской, и серебряную медаль в академической гребле завоевал Евгений Золотой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так уже серебряный призер Олимпиады Евгений Золотой по вине организаторов чуть не опоздал на свой звездный финал. Автобус, на котором подвозили спортсменов, буквально на полпути вышел из строя и заезд даже пришлось перенести.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр: Так скажу, что эмоций каких-то сейчас нет, потому что только после гонки начинается такое, как мы говорим, отходим от гонки. То есть, болевые ощущения какие-то, так что все сумбурно. Очень рад, что получилось выиграть серебро.

Виталий Белый, главный тренер национальной команды Беларуси по академической гребле: Последняя медаль была в 2008 году. Сколько прошло, 16 лет? Возрождаем опять нашу греблю на высокий уровень и будем вместе это делать со всей страной.

На неделе у Евгения случилась еще одна победа, точно не менее значимая, чем олимпийское серебро. В день четвертьфинала гребец впервые стал отцом. Эту новость ему не сообщали, пока не прошла гонка. Не хотели перебивать настрой.

Но все сложилось как нельзя лучше. Мы также поздравляем Евгения и других призеров Олимпиады и желаем не сбавлять темп.