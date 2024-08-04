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Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро

04 августа 2024 19:28
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И еще к одному урожаю, тоже с золотым отливом, как и белорусские нивы. На неделе наши атлеты одержали сразу 3 победы на Олимпиаде в Париже. Иван Литвинович выиграл золото в прыжках на батуте. Серебро в этом же виде спорта у Виолетты Бордиловской, и серебряную медаль в академической гребле завоевал Евгений Золотой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро-1

Так уже серебряный призер Олимпиады Евгений Золотой по вине организаторов чуть не опоздал на свой звездный финал. Автобус, на котором подвозили спортсменов, буквально на полпути вышел из строя и заезд даже пришлось перенести.

Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро-4

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр:
Так скажу, что эмоций каких-то сейчас нет, потому что только после гонки начинается такое, как мы говорим, отходим от гонки. То есть, болевые ощущения какие-то, так что все сумбурно. Очень рад, что получилось выиграть серебро.

Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро-7

Виталий Белый, главный тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:
Последняя медаль была в 2008 году. Сколько прошло, 16 лет? Возрождаем опять нашу греблю на высокий уровень и будем вместе это делать со всей страной.

Евгений Золотой о результатах на Олимпиаде: очень рад, что получилось выиграть серебро-10

На неделе у Евгения случилась еще одна победа, точно не менее значимая, чем олимпийское серебро. В день четвертьфинала гребец впервые стал отцом. Эту новость ему не сообщали, пока не прошла гонка. Не хотели перебивать настрой.

Но все сложилось как нельзя лучше. Мы также поздравляем Евгения и других призеров Олимпиады и желаем не сбавлять темп.

# Олимпиада 2024 # Евгений Золотой # Виталий Белый

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