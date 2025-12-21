Станет ли Скидель городом-спутником Гродно? Поговорили с Юрием Караевым

В Гродно заняты возрождением аэропорта, через пять лет рассчитывают запустить. Активно продумывают туристическую стратегию и продают недвижимость за рекордные по местным меркам суммы, сообщили в программе «Суровый взгляд». В Гродно едут люди. Преимущественно гулять и отдыхать. Но достаточно ли места всем желающим работать и жить там? Спросили у губернатора.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Разбирались мы с этим вопросом, и тот город-спутник, который у нас определен, Скидель, руководство области по-прежнему стоит на том, что пока он преждевременен. И вот мы пока приходим к тому, что это надуманно. Там построили несколько красивых, хороших домов, и мы очень тяжело туда смогли людей, как говорится, привлечь. Три из них купили, а все остальные – это арендные.

«Молочный мир» строит свой филиал в Скиделе. Может быть, что-то из-за этого поправится. «Молочный мир» – это хорошие зарплаты, это на 200 рабочих мест. И если кто-то захочет в Скиделе жить, тогда это будет реальное совпадение тех факторов, о которых я говорил. Работа и жилье. А все остальные блага цивилизации в соседнем, недалеко, в 27 километрах, городе Гродно. Насильно туда кого-то тащить у нас пока нет никакой необходимости. В Гродно строится несколько микрорайонов по генплану.

Я за то, чтобы города как можно меньше строить. Глава государства об этом про Минск давно говорил. И я за то, чтобы действительно равномерно люди распределялись по производственным площадям. Как этот процесс остановить урбанизации? Пока только один рецепт – создавать там рабочие места, в этих агрогородках. Мы должны быть реалистами и понимать, что в глухой деревне мы ничего не построим по очень многим причинам.

Потому что не захотят люди жить, к сожалению, интернет, к сожалению, эта вся пропаганда, не только западная, а вообще общемировая в обществе потребления, она пришла к тому, о чем говорил глава государства про эту девочку, которая хочет жилье в Минске. Мы ее уже никак не перенастроим. У девочек сейчас вообще «базовый минимум» и так далее, «кому достанусь я, бомбовая». И поэтому уже надо работать над сознанием людей.

Город-спутник у нас будет актуален тогда, когда мы начнем задыхаться. Конечно, об этом лучше подумать заранее. И вот этот филиал «Молочного мира», который строится, он будет драйвером города-спутника, который строится в Скиделе. Вот тогда мы сможем, когда он построится, смотреть, регулировать поток людей на жизнь там. И кого-то не то что не допустить в Гродно, но замедлить их движение в областной центр.

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