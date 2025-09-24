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Евгений Золотой вышел в полуфинал ЧМ по академической гребле в Шанхае

24 сентября 2025 11:53
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Евгений Золотой вышел в полуфинал чемпионата мира по академической гребле, который проходит в Шанхае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужской одиночке серебряный призер парижской Олимпиады и действующий чемпион Европы в своем четвертьфинальном заезде одержал уверенную победу, опередив соперников из Новой Зеландии, Румынии, Хорватии, Эстонии и Польши. Его результат – 7 минут 11 секунд. Полуфинал планетарного форума с участием белоруса пройдет 26 сентября.

Ранее решающую стадию себе гарантировали Татьяна Климович и Елена Фурман в двойке парной. Медали в этом виде программы будут разыграны также 26 сентября.

# Евгений Золотой # Гребля

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