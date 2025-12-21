Казимерас Юрайтис, журналист, политолог:

Это совершенная дурость, глупость. Но опять же, вряд ли она сама что-то придумала. Когда говорят про серьезных политиков – это просто политические игры. И что, как говорилось, например, в опросах социальных: а как будет пророссийский мир там? Это 3-6 месяцев нормальной информации, и опять будет за пророссийский, российский, славянский мир. Потому что у нас в генах ведь эта память совместной жизни. А действия правительства, я с коллегами согласен, что это несерьезно.

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