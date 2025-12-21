Операции в полевых условиях! Как в Беларуси спасают жизни в экстренных ситуациях?

Десятилетиями жизни людей в погонах на особом контроле в нашей стране. Мало кто задумывается, даже не сколько, а чего он стоит, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

По команде «Экстренный сбор» работает медицинский отряд специального назначения. 20 лет назад он создавался с целью медицинского обеспечения боевой подготовки войск, а также на случай чрезвычайных ситуаций в Беларуси. Без его участия не обходится ни одно военное учение в нашей стране. Чуть более 50 человек, врачи разного профиля, медперсонал и спецы технического профиля в кратчайшие сроки готовы не только собрать тревожный чемоданчик с красным крестиком, но и развернуть большой санитарный лагерь.

На этих кадрах прямо в полевых условиях проходит операция. Недавно отряд специального назначения получил и новинку. Теперь в строю и мобильный перевязочный пункт «Подорожник». Это отечественная разработка.

Александр Гоман, начальник медицинского отряда (специального назначения) медицинской части 432-го ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

Одной из самых известных наших миссий является оказание помощи сирийскому народу после землетрясения в городе Алеппо. Мы способны, и это подтвердили в кратчайшие сроки, собраться и выдвинуться для оказания помощи. На протяжении месяца мы оказывали помощь. Самому младшему нашему пациенту был всего лишь год, самому старшему – 90.