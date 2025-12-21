Доступность медицины обеспечена! Город или деревня – где лучше для долгой жизни? Ответил Ходжаев

Вокруг темы долголетия всегда дискуссии. Что главный фактор? Генетика, образ жизни, место жизни? В поисках ответов мы смотрим по сторонам. А в деревне говорят: в городе жить дольше проще, там медицина доступнее. Горожане же наоборот рассуждают о живительной силе свежего воздуха и возможности видеть линию горизонта, а не окна соседей, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Стереотипы и клише. А где правда?

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Вы задали очень интересный вопрос, и он может быть разбит на разные вводные. Предположим, самосознание людей. Одно дело – самосознание человека, как он относится к своему здоровью в городе, другое – как человек относится к своему здоровью на селе. Я вам приведу простой сегодняшний пример.

Его заслугам аплодировал весь зал! Лукашенко назвал героем комбайнера, намолотившего 8 тыс. тонн зерновых. Читайте здесь.

Когда глава государства представлял нам молодого человека, который являлся лидером по намолоту, он называл огромные цифры. И у меня как у доктора сразу был вопрос о том, сколько же он работал, как он вкладывался. С моей точки зрения, он работал больше 8 часов, он работал больше 12 часов. Он самоотдался полностью, себя отдал ради своей страны, ради того, чтобы у нас была продуктовая безопасность.

Да, он победил, он для нас герой, но мы должны рассматривать его не только как героя, который сегодня сделал такой замечательный результат, но и дать этому герою возможность профилактироваться в рамках реабилитации. То есть очень важно, чтобы мы относились к своему здоровью самосохранно. И эта история на самом деле очень дифференцирована – от городов больших, от столицы, от областных центров и от малых, небольших агрогородков, сел.

Я убежден, что люди в этих населенных пунктах по-разному относятся к своему здоровью. Причины этому тоже разные. Если мы сегодня можем себе сделать чекап, чтобы понять, к чему у меня существует предрасположенность, значит, у меня будет желание, если оно у меня появится, будет мотив не допустить развития какого-то заболевания. На сегодняшний день это возможно.

Профилактика – это ситуация, которая связана с тем, что некоторые люди уже имеют заболевание. Они должны вести профилактические мероприятия под наблюдением врача, чтобы не допустить развития заболевания. Никто в нашей стране, с моей точки зрения, не может сказать, что у нас для этого нет возможности. Кислород у нас достаточно чистый и всеобъемлющий. Продукты питания, которые мы потребляем, очень высокого качества. Активный образ жизни мы сегодня продвигаем на небольшие районные центры, агрогородки. Возможность есть.

Информационная повестка, которая касается того, как жить, чтобы не было, тоже существует. Поэтому два основных источника того, с чего начать правильный подход к своему здоровью. Но каждый из нас может задать вопрос, а насколько мы на сегодня исполняем эти рекомендации в рамках знаний генетического своего кода, как мы исполняем в рамках профилактики? Убежден, что не очень большое количество людей скажет о том, что я это использую в своей повседневной практике.

Сегодня есть возможности технологические, есть возможности использовать современные фармацевтические препараты. В нашей стране есть все аспекты, все ресурсы, и они не популистские, что мы можем это сделать, предположим, для одной категории, которая живет в городе Минске. Нет, такого нет. Другое дело, что есть случаи, когда кто-то, в том числе по недосмотру врачей или некачественному исполнению должностных обязанностей, допускает такое, что человек остается без внимания.

И это тоже очень важно, чтобы мы на сегодняшний момент ставили отношение к людям – то, как требует от нас глава государства. Ментальность белоруса. Она очень своеобразная, очень интеллигентная. И мне кажется, она очень добрая. Мы терпеливые люди. Мы больше подставим кому-то плечо и позаботимся о ком-то, но не о себе. Поэтому многогранный вопрос, он не исключительно в плоскости медицины – не по демографии, не по смертности, не по заболеваниям.

Но доступность медицины у нас обеспечена. Качество – мы над ним работаем на повседневном формате, в рамках даже изменения стратегии по созданию межрайонных центров, еще большему качеству и доступности нашим сельчанам, чтобы они не ощущали всех этих вопросов, связанных с тем, что в городе лучше. Республиканские центры достаточно работают с жителями по всей стране.

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