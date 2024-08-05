Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь

Олимпийская медаль Парижа уже в Беларуси. Минувшей ночью в Национальном аэропорту встретили серебряного призера главного старта четырехлетия Евгения Золотого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букеты, поздравления и теплые слова. Поздний час приземления самолета преградой не стал. Вживую увидеть олимпийскую медаль удается далеко не всем и не часто. Люди долго фотографировались с триумфатором Игр. Золотой никому не отказывал.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр в Париже (академическая гребля):

Счастлив находиться здесь, в кругу друзей. Там казалось, что я один, но понимал, что за мной стоит огромная-огромная семья, и старался выполнить все на максимум.

Наш спортсмен взошел на пьедестал по итогам дистанции 2 тысячи метров. Евгений стал первым в суверенной истории страны мужчиной-призером в этом виде спорта.

Юлия Бичик старший тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:

Я такие эмоции, наверное, пережила последний раз в 2008 году, когда сама взяла эту медаль. Поэтому это непередаваемые ощущения, сразу слезы на глазах, мурашки по телу. Я даже сейчас рассказываю и ощущаю.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

То, что Евгений смог притворить в жизнь свою мечту, очень хорошо, великолепно. Мы рады этому. Уверен, он еще достаточно молодой, поэтому у него впереди большое будущее.