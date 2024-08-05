Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь

Олимпийская медаль Парижа уже в Беларуси. Минувшей ночью в Национальном аэропорту встретили серебряного призера главного старта четырехлетия Евгения Золотого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олимпийская медаль Парижа уже в Беларуси. Минувшей ночью в Национальном аэропорту встретили серебряного призера главного старта четырехлетия Евгения Золотого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Букеты, поздравления и теплые слова. Поздний час приземления самолета преградой не стал. Вживую увидеть олимпийскую медаль удается далеко не всем и не часто. Люди долго фотографировались с триумфатором Игр. Золотой никому не отказывал.
Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр в Париже (академическая гребля):
Счастлив находиться здесь, в кругу друзей. Там казалось, что я один, но понимал, что за мной стоит огромная-огромная семья, и старался выполнить все на максимум.
Наш спортсмен взошел на пьедестал по итогам дистанции 2 тысячи метров. Евгений стал первым в суверенной истории страны мужчиной-призером в этом виде спорта.
Юлия Бичик старший тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:
Я такие эмоции, наверное, пережила последний раз в 2008 году, когда сама взяла эту медаль. Поэтому это непередаваемые ощущения, сразу слезы на глазах, мурашки по телу. Я даже сейчас рассказываю и ощущаю.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
То, что Евгений смог притворить в жизнь свою мечту, очень хорошо, великолепно. Мы рады этому. Уверен, он еще достаточно молодой, поэтому у него впереди большое будущее.
На данный момент в активе наших атлетов на Играх в Париже три награды. Иван Литвинович – двукратный олимпийский чемпион. Виолетта Бордиловская, как и Евгений Золотой, серебряный призер.