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Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь

05 августа 2024 06:35
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Олимпийская медаль Парижа уже в Беларуси. Минувшей ночью в Национальном аэропорту встретили серебряного призера главного старта четырехлетия Евгения Золотого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь-1

Букеты, поздравления и теплые слова. Поздний час приземления самолета преградой не стал. Вживую увидеть олимпийскую медаль удается далеко не всем и не часто. Люди долго фотографировались с триумфатором Игр. Золотой никому не отказывал.

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь-4

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр в Париже (академическая гребля):
Счастлив находиться здесь, в кругу друзей. Там казалось, что я один, но понимал, что за мной стоит огромная-огромная семья, и старался выполнить все на максимум.

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь-7

Наш спортсмен взошел на пьедестал по итогам дистанции 2 тысячи метров. Евгений стал первым в суверенной истории страны мужчиной-призером в этом виде спорта.

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь-10

Юлия Бичик старший тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:
Я такие эмоции, наверное, пережила последний раз в 2008 году, когда сама взяла эту медаль. Поэтому это непередаваемые ощущения, сразу слезы на глазах, мурашки по телу. Я даже сейчас рассказываю и ощущаю.

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь-13

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
То, что Евгений смог притворить в жизнь свою мечту, очень хорошо, великолепно. Мы рады этому. Уверен, он еще достаточно молодой, поэтому у него впереди большое будущее.

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Золотой вернулся в Беларусь-16

На данный момент в активе наших атлетов на Играх в Париже три награды. Иван Литвинович – двукратный олимпийский чемпион. Виолетта Бордиловская, как и Евгений Золотой, серебряный призер.

# Олимпиада 2024 # Евгений Золотой

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