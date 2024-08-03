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Лукашенко поздравил гребца Евгения Золотого с серебром Парижа-2024

03 августа 2024 13:32
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Стране есть кем гордиться! Александр Лукашенко поздравил белорусского гребца Евгения Золотого с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил гребца Евгения Золотого с серебром Парижа-2024-1

Проявив волю, выдержку и завидное тактическое мастерство, ты продолжил славные победные традиции отечественной академической гребли, наполнил радостью и гордостью сердца белорусских болельщиков. Думаю, что этот олимпийский успех стал настоящим подарком в честь рождения сына, с чем мы тебя также горячо поздравляем.

# Олимпиада 2024 # общество # Александр Лукашенко # Евгений Золотой

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