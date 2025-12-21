Игорь Позняк, ведущий: Мы все прекрасно помним, когда Беларусь строила собственную атомную станцию, как ее хейтила Литва, которая закрыла по указке Брюсселя Игналинскую АЭС. А сейчас, в этом году, Польша объявила о строительстве своей первой атомной станции.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:

Объявить – еще не значит построить. Надо учитывать и этот факт обязательно. Создание атомной энергоотрасли – это процесс трудоемкий и долгий. И сами его поляки не потянут. Вопрос, кто будет этим заниматься. Если бы хотели действительно получить энергонезависимость, создать атомную индустрию – дружили бы с Росатомом, потому что больше полякам под ключ выстроить эту отрасль был бы не способен никто.

Ну а Литва, да, конечно, не удел. Литва лишила своего энергетического потенциала. Литва его добивает. У нас это иногда вызывает вопросы, непонимание. На самом деле те, кто это делает в Литве, Эстонии, Латвии, – это весьма и весьма эффективные функционеры. Просто у них иное целеполагание. Они не нацелены на то, чтобы росло благосостояние населения, чтобы население множилось, страны богатели. Они выбрали военный полигон, они выбрали войну, в которую они пытаются толкать и нас. И здесь действительно результат чем хуже, для населения тем лучше. Тем более безумнее можно себя вести, тем большие проблемы можно запихивать под кирзовый сапог и камуфлировать бункерами, ежами и разными такими строениями. Но на самом деле эти люди в своем мировосприятии эффективны. 0,7 % ВВП, но они сегодня определяют политику Европейского Союза на восточном направлении.

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