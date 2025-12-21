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Париж намерен определить формат для восстановления диалога с РФ

21 декабря 2025 19:45
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Париж намерен определить формат для восстановления диалога с РФ-0

В ближайшее время администрация президента Франции Эммануэля Макрона намерена определить формат для возобновления диалога с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Макрон заявлял, что европейским странам было бы целесообразно восстановить контакты с российским руководством. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что к этому готов президент Владимир Путин.

По мнению Пескова, целью возможного диалога должно стать взаимопонимание позиций, а не чтение нотаций.

В июле состоялся первый за три года телефонный диалог лидеров России и Франции, в ходе которого они обсуждали ряд вопросов международной повестки дня, в частности, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

Собеседники договорились о продолжении контактов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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