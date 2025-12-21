Добрая традиция для спортсменов – в Минске прошёл праздник «Олимпийская ёлка»

Уже стало доброй традицией, что праздник «Олимпийская елка» в канун каждого Нового года собирает очень много известных спортсменов разных лет, а также их детей и внуков. На этот раз участников ждал еще и интересный сюрприз, сообщили в программе «Спорттаймер».

Конечно, к «Олимпийской елке» все готовятся заранее. Выбор костюмов – особое испытание для известных спортсменов, ведь современные дети растут на новых сказочных персонажах. Трехкратная обладательница наград главных Игр четырехлетия, покорительница мировых вершин гребли Марина Литвинчук всю свою спортивную жизнь провела между домом и сборами, ее золото – сын Эльдар. На «Олимпийской елке» они всегда вместе. В копилке Марины россыпь наград, но она еще не сказала свое последнее слово в гребле.

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр:

Все мечты и желания, дай бог, чтобы исполнились. Поменьше травм спортсменам. В моей ситуации начинается оттепель, поэтому все будет хорошо и вы увидите меня снова на спортивной водной глади. Среди тех, кто пришел на «елку» и многодетный папа Александр Глеб. Ему можно позавидовать не только блестящей спортивной карьере, но и наличию дочерей, у Саши их три. Средняя Александра очень верит в чудеса, ведь она растет на папиных рассказах.

Александр Глеб, экс-футболист национальной команды Беларуси:

Все новогодние праздники связаны со снегом. Мне кажется, снег придает этому такое очарование и вид детства. Желание, чтобы Беларусь процветала, чтобы все были счастливы, чтобы у нас было мирное небо над головой и чтобы дети росли здоровенькими.