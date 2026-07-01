Новости по тегу #Евгений Коваленко

Так посетители смогут получить весь комплекс госуслуг и одновременно сделать покупки.
В конкурсе участвовали юристы, а также студенты, журналисты и медиаторы. На суд жюри было представлено свыше 160 работ.
В Национальной библиотеке представили эталоны ключевых государственных символов.
Форум объединил порядка 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники ищут новые направления взаимодействия на правовом поле с упором на богатую договорно-правовую базу Содружества.
Александр Лукашенко подписал указ, направленный на снижение нагрузки на граждан.
Документом корректируется более 280 административных процедур.
Он объединил представителей государственных органов, бизнеса, практикующих юристов, а также студентов и школьников со всей страны.
Одна из проблем – очереди. Нередко люди жалуются, что даже за простыми процедурами в ожидании приходится проводить немало времени. Решение найдено – в Положение о Минюсте внесли изменения, регламентирующие время совершения нотариальных действий.
Около 14 % документов, утративших актуальность, скорректированы. Еще порядка 50% – на завершающей стадии обновления. Об этом заявил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.
Беларусь далеко за пределами страны славится и комфортными условиями ведения бизнеса. У нас стабильная экономика, поддержка государства, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура и доступ на рынок ЕАЭС. Кроме того, постоянно совершенствуются правила работы.
Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва завершает свою работу.
В 2024 году фонд показал положительные результаты: доходы превысили расходы соответственно на 2,4 миллиарда рублей.
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