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Новости по тегу #Евгений Коваленко

Службы «одно окно» в Минске планируют перенести в ТЦ
01 июля 2026 06:43

Службы «одно окно» в Минске планируют перенести в ТЦ

В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права»
23 мая 2026 08:29

В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права»

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске
14 мая 2026 17:58

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске

В Минске стартовал II Международно-правовой форум стран СНГ
13 мая 2026 16:48

В Минске стартовал II Международно-правовой форум стран СНГ

В Беларуси пересмотрели подходы к оказанию административных услуг
09 января 2026 16:33

В Беларуси пересмотрели подходы к оказанию административных услуг

Что меняется после подписания Указа о снижении административной нагрузки? Объяснил министр юстиции
09 января 2026 10:39

Что меняется после подписания Указа о снижении административной нагрузки? Объяснил министр юстиции

В Минске проходит крупный юридический форум
04 декабря 2025 13:39

В Минске проходит крупный юридический форум

В Минске прошло селекторное совещание Министерства юстиции
23 сентября 2025 10:51

В Минске прошло селекторное совещание Министерства юстиции

Вопросы нормотворчества обсудили на заседании коллегии Министерства юстиции
29 июля 2025 10:39

Вопросы нормотворчества обсудили на заседании коллегии Министерства юстиции

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?
26 июля 2025 17:03

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?

Депутаты Палаты представителей подводят итоги работы на заключительном заседании
30 июня 2025 07:41

Депутаты Палаты представителей подводят итоги работы на заключительном заседании

В Палате представителей утвердили отчёт об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2024-й
13 июня 2025 11:36

В Палате представителей утвердили отчёт об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2024-й