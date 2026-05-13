В Минске стартовал II Международно-правовой форум стран СНГ

Отношения Беларуси с Шри-Ланкой отражают общий тренд: расширение диалога и укрепление сотрудничества на разных уровнях – от двусторонних контактов до международных площадок. И как раз такая площадка 13 мая начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог, традиции и сотрудничество – в центре внимания экспертов во время второго Международно-правового форума стран СНГ, приуроченного к 35-летию Содружества.

Форум объединил порядка 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники ищут новые направления взаимодействия на правовом поле с упором на богатую договорно-правовую базу Содружества. Сегодня она насчитывает более 560 международных договоров. Эти документы регулируют все ключевые сферы – от политического до гуманитарного сотрудничества.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Сегодня мы обсуждали и дальнейшие перспективы нашей работы, в том числе вопросы цифровизации электронного обмена необходимыми материалами между Министерством юстиции и государств – участников СНГ.

Безусловно, тенденции в правовой сфере направлены на разрешение вопросов, которые складываются на практике. В частности, мы видим потенциал для дальнейшего взаимодействия между структурами Содружества Независимых Государств и другими интеграционными образованиями. Это прежде всего Евразийское экономическое содружество, это Шанхайская организация сотрудничества, которая не так давно получила статус наблюдателя в рамках СНГ.

Особое внимание на форуме – гармонизации национальных правовых систем через сотрудничество правительственных структур. Так, Межпарламентская ассамблея стран СНГ участвует в подготовке более 700 модельных законов и кодексов по таможенным, налоговым, торговым, экологическим, образовательным и информационным направлениям.