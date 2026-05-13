В Минске стартовал II Международно-правовой форум стран СНГ
Отношения Беларуси с Шри-Ланкой отражают общий тренд: расширение диалога и укрепление сотрудничества на разных уровнях – от двусторонних контактов до международных площадок. И как раз такая площадка 13 мая начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог, традиции и сотрудничество – в центре внимания экспертов во время второго Международно-правового форума стран СНГ, приуроченного к 35-летию Содружества.
Форум объединил порядка 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники ищут новые направления взаимодействия на правовом поле с упором на богатую договорно-правовую базу Содружества. Сегодня она насчитывает более 560 международных договоров. Эти документы регулируют все ключевые сферы – от политического до гуманитарного сотрудничества.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Сегодня мы обсуждали и дальнейшие перспективы нашей работы, в том числе вопросы цифровизации электронного обмена необходимыми материалами между Министерством юстиции и государств – участников СНГ.
Безусловно, тенденции в правовой сфере направлены на разрешение вопросов, которые складываются на практике. В частности, мы видим потенциал для дальнейшего взаимодействия между структурами Содружества Независимых Государств и другими интеграционными образованиями. Это прежде всего Евразийское экономическое содружество, это Шанхайская организация сотрудничества, которая не так давно получила статус наблюдателя в рамках СНГ.
Особое внимание на форуме – гармонизации национальных правовых систем через сотрудничество правительственных структур. Так, Межпарламентская ассамблея стран СНГ участвует в подготовке более 700 модельных законов и кодексов по таможенным, налоговым, торговым, экологическим, образовательным и информационным направлениям.
Игорь Петришенко, первый заместитель Генерального секретаря СНГ:
Я также хотел бы подчеркнуть важность в этой работе международно-правовой Межпарламентской ассамблеи. Это наши парламентарии, которые взаимодействуют на пространстве Содружества. Более 700 модельных законов принято в различных сферах взаимодействия. Это позволяет нам единообразно те или иные правовые нормы инкорпорировать в национальное законодательство и обеспечивать их реализацию.
Форум двухдневный. В условиях современной правовой турбулентности его основная цель – укрепление стабильности через открытый диалог, уважение традиций и практическое сотрудничество.