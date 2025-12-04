Диалог профессионального правового сообщества. В Минске проходит крупный юридический форум. Он объединил представителей государственных органов, бизнеса, практикующих юристов, а также студентов и школьников со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа построена в формате семи тематических секций, сфокусированных на наиболее актуальных вопросах современности. В центре обсуждений – адаптация национального законодательства к динамично меняющимся экономическим и технологическим реалиям, роль стабильного права как основы для инвестиций и развития предпринимательства, а также совершенствование правоприменительной практики. Отдельное внимание участники уделили цифровой трансформации отрасли, в частности, возможностям и рискам применения искусственного интеллекта в правовом поле.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси: Что касается судебной деятельности, то мы видим перспективы поэтапного внедрения элементов искусственного интеллекта. Прежде всего, в качестве такого своеобразного электронного помощника практикующего судьи, как средство для более оперативной и качественной ориентации в значительных информационных массивах, при работе с законодательством, при отслеживании и анализе складывающейся судебной практики.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Активно внедряем цифровые технологии, но, безусловно, последнее слово всегда будет за человеком. И вот это чувство справедливости, чувство необходимости защиты прав и законных интересов граждан, оно, в первую очередь, реализуется самими представителями юридической профессии, а не техническими средствами.

Сегодня, 4 декабря, также наградят победителей 5-го Республиканского правового турнира «Сила Закона» среди старшеклассников. Форум продолжит работу и завтра пленарным заседанием. Ожидается, что выработанные решения лягут в основу конкретных законодательных инициатив, направленных на создание более прозрачной, технологичной и ориентированной на потребности общества правовой системы.