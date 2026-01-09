В Беларуси пересмотрели подходы к оказанию административных услуг

В Беларуси продолжают системно пересматривать подходы к оказанию административных услуг. Александр Лукашенко подписал указ, направленный на снижение нагрузки на граждан, сокращение сроков проведения отдельных процедур и более широкое использование возможностей системы ЕРИП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о комплексных изменениях. При подготовке документа учитывались предложения общественности, а также профильных государственных органов и организаций. В результате пересмотрено более 280 административных процедур – от сроков их выполнения до порядка взаимодействия с госструктурами.

Такой подход призван сделать процесс получения услуг быстрее, прозрачнее и максимально удобнее для граждан. Сократилось количество документов, которые ранее приходилось подавать самостоятельно. Значительная часть сведений теперь будет запрашиваться госорганами. В связи с этим упраздняется ряд неактуальных процедур, их 20. В том числе выдача справок для перерасчета за некоторые коммунальные услуги.

Ольга Антонова, начальник отдела №8 администрации Фрунзенского района Минска:

Часть процедур будет отменена. Например, такая справка, особенно в летний период она очень востребована, для родителей, что их дети не посещали лагеря оздоровления за бюджетные деньги. То есть эту справку уже не нужно будет брать гражданам. Достаточно будет ее запросить непосредственно той организации, которой она необходима. Есть определенный регистр санитарно-курортного лечения, где будет вся эта информация представлена в автоматическом режиме.

Данные корректировки нацелены на обеспечение бездокументального взаимодействия. Отдельное внимание – цифровизации.