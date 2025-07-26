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Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?

26 июля 2025 17:03
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Беларусь далеко за пределами страны славится и комфортными условиями ведения бизнеса. У нас стабильная экономика, поддержка государства, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура и доступ на рынок ЕАЭС. Кроме того, постоянно совершенствуются правила работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, в Беларуси вводится законопроект о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он предусматривает ряд инноваций: внедрение большего количества информационных технологий, упрощение процедур, связанных с регистрацией бизнеса. 

Эти нововведения будут распространяться и на организации с иностранным капиталом. Таких у нас в стране более 17 тысяч. Сферы деятельности разные – от общественного питания и услуг до финансов и промышленности.

Как ведут бизнес иностранцы в Беларуси – узнали наши корреспонденты.

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?-2

Петар Мркшич переехал в Минск из Сербии 30 лет назад. Юношескую мечту – открыть кафе и знакомить людей с национальной кухней своей страны – реализовал в Беларуси без проблем. 

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?-4

Петар Мркшич, владелец кафе:
Проблем никаких не было. Когда мне что-то надо было, ходил по каким-то инстанциям. Тут есть исполком Центрального района. Там есть замечательный человек, начальник торгового дела. Она очень много помогла с этой пристройкой. Женщина, которая никогда не сказала, нет, нельзя. Всегда выходит на встречу.

Подробности в видео.

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?-6

Сегодня в нашей стране успешно работают более 17 тысяч организаций, которые были открыты с участием иностранцев. Только в этом году в списке появилось около 900 новых компаний. Свои капиталы в белорусскую экономику инвестировали бизнесмены из России, Китая, стран Западной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?-8

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Белорусское законодательство предоставляет возможность создавать и филиалы, и представительства таких иностранных организаций, которые также регистрируются на нашей территории и представляют интересы своих материнских компаний. Причем, если говорить о создании филиалов, то это новация, эта норма введена в законодательство не так давно, с осени прошлого года, и к настоящему моменту на территории Беларуси создано порядка 50 филиалов иностранных компаний. По представительствам, то таких представительств гораздо больше, порядка также 900.

# Бизнес в Беларуси # Иностранный бизнес в Беларуси # Евгений Коваленко

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