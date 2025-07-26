Порядка 50 иностранных компаний за год! Как в Беларуси привлекают зарубежный капитал?

Беларусь далеко за пределами страны славится и комфортными условиями ведения бизнеса. У нас стабильная экономика, поддержка государства, квалифицированные кадры, развитая инфраструктура и доступ на рынок ЕАЭС. Кроме того, постоянно совершенствуются правила работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Беларуси вводится законопроект о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он предусматривает ряд инноваций: внедрение большего количества информационных технологий, упрощение процедур, связанных с регистрацией бизнеса.

Эти нововведения будут распространяться и на организации с иностранным капиталом. Таких у нас в стране более 17 тысяч. Сферы деятельности разные – от общественного питания и услуг до финансов и промышленности.