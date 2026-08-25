Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?
Как стать успешным врачом? Как получить арендное жилье? Какие возможности предусматривает коллективный договор? Ответы на самые актуальные вопросы сегодня, 25 августа, прозвучали в Гомеле на региональном форуме молодых специалистов здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи, интерны, медсестры – в зале собрались около 170 человек из более чем 40 учреждений здравоохранения Гомельской области. Всего больницы и поликлиники региона в 2026 году приняли около 900 молодых специалистов. За три недели они уже адаптировались на своих первых рабочих местах и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества. Это главная точка опоры для молодых специалистов.
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Андрей Назарчук, врач, детский анестезиолог-реаниматолог Гомельской областной детской клинической больницы:
Я учился в Гродненском государственном медицинском университете на профиле «Педиатрия». Я был распределен по целевому направлению. У меня очень хороший коллектив в реанимации и очень хороший наставник, заведующая нашим отделением, которая всегда может помочь.
Екатерина Мачульская, врач клинической лабораторной диагностики Гомельской городской клинической поликлиники № 11:
Я не ожидала, что я попаду в такой прекрасный коллектив, где меня поддержат не только врачи, но еще и лаборанты. Причем даже врачи других специальностей. Было страшно, было какое-то волнение. Сейчас нет, я действительно на своем месте. Это моя профессия, в которой я хочу развиваться дальше.
Комфортное жилье – это то, что зачастую помогает удержать молодых специалистов после окончания срока обязательной отработки. Поэтому блоку вопросов, посвященных социальным гарантиям, на форуме – отдельное внимание. В Гомельской области, как и по всей стране, начинающие медработники могут рассчитывать на арендные квадратные метры или места в общежитиях.
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Надежда Зимина, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Для Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодня практически во всех районных исполнительных комитетах, и поэтому для молодых специалистов предусмотрены не только общежитие, но и арендное жилье.
Специалисты подробно разобрали каждый вопрос, дали четкие разъяснения по трудовому законодательству и поделились практическими советами по карьерному росту. Форум в очередной раз доказал, что поддержка начинающих профессионалов и создание надежных условий для их старта – это главный приоритет для общего успешного будущего.