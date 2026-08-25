Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?

Как стать успешным врачом? Как получить арендное жилье? Какие возможности предусматривает коллективный договор? Ответы на самые актуальные вопросы сегодня, 25 августа, прозвучали в Гомеле на региональном форуме молодых специалистов здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи, интерны, медсестры – в зале собрались около 170 человек из более чем 40 учреждений здравоохранения Гомельской области. Всего больницы и поликлиники региона в 2026 году приняли около 900 молодых специалистов. За три недели они уже адаптировались на своих первых рабочих местах и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества. Это главная точка опоры для молодых специалистов. Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?

Андрей Назарчук, врач, детский анестезиолог-реаниматолог Гомельской областной детской клинической больницы:

Я учился в Гродненском государственном медицинском университете на профиле «Педиатрия». Я был распределен по целевому направлению. У меня очень хороший коллектив в реанимации и очень хороший наставник, заведующая нашим отделением, которая всегда может помочь.

Екатерина Мачульская, врач клинической лабораторной диагностики Гомельской городской клинической поликлиники № 11:

Я не ожидала, что я попаду в такой прекрасный коллектив, где меня поддержат не только врачи, но еще и лаборанты. Причем даже врачи других специальностей. Было страшно, было какое-то волнение. Сейчас нет, я действительно на своем месте. Это моя профессия, в которой я хочу развиваться дальше.

Комфортное жилье – это то, что зачастую помогает удержать молодых специалистов после окончания срока обязательной отработки. Поэтому блоку вопросов, посвященных социальным гарантиям, на форуме – отдельное внимание. В Гомельской области, как и по всей стране, начинающие медработники могут рассчитывать на арендные квадратные метры или места в общежитиях. БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов.