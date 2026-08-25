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Уникальное производство кварцевого песка под Малоритой – каков потенциал белорусского месторождения

25 августа 2026 17:03
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Сырьевая независимость как реальный проект. Под Малоритой успешно запущено уникальное горно-обогатительное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Месторождение кварцевого песка с редкими свойствами позволило отказаться от импортных компонентов. Тех самых, что нужны для добычи трудноизвлекаемой нефти.

Сегодня подразделение выпускает фракционный кварцевый песок и закрывает внутреннюю потребность. Кроме того, активно поставляется в Россию и прорабатывается рынок Казахстана. Но у белорусского месторождения потенциал гораздо больше.

Подробности смотрите в сюжете Кристины Протосовицкой. 

# Предприятия Беларуси # Кристина Протосовицкая

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